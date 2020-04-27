"Пока рано". В Кремле рассказали о реакции Путина на церковную мозаику с ним

В главном храме Вооруженных сил России, возводимом в подмосковном парке "Патриот", обнаружили мозаику с Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства знает об этом.

Ранее в Сети появились фотографии неоконченной мозаики в новом храме ВС РФ, который возводят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На одном из ее фрагментов художники запечатлели президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других политических и военных деятелей страны.

Как рассказал Песков, когда Путину доложили о мозаике, он "улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано".

Сейчас храм только достраивают. Как заявили РБК в художественном совете, вопрос о мозаике с политическими деятелями страны раздут, ведь ее площадь занимает лишь 1/5000 от всех мозаик, запланированных в храме.