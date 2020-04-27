Гулять или работать. В Госдуме выступили против переноса майских праздников

Перенос выходных с 1 по 5 мая на другое время станет дополнительной нагрузкой на экономику. Россиянам нужно выбирать: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что понимает: гражданам придется ограничивать себя в праздники, но дополнительный перенос станет нагрузкой на бизнес, экономику и снизит покупательную способность.
"Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться", – цитирует Нилова РИА "Новости".
Глава комитета добавил, что из-за пандемии российской экономике и так нанесен огромный ущерб.
Комментарии
Нилов это тот самый категоричный и принципиальный дурачок, который не хочет убирать не штрафуемый порог в + 20 км/ч и ограничивать скорость транспортных средств в городе до более безопасных 40-50 км/ч.
Что он такое несет?
В этот раз он прав
А Зачем ограничивать до 40-50? Автомобили совершенствуются, тормоза улучшаются, дороги тоже... В городе и так не где разгоняться, везде пешеходные переходы и камеры видеофиксации. А вот пешеходам надо бы повысить внимание, зачастую идут по нерегулируемому переходу и не смотрят даже, остановился транспорт или нет. Такое ощущение что они играют в рулетку. А насчет порога в 20 км/ч, дак по опросам только 5% проголосовали за отмену в сторону принятия 10 км/ч, а вы совсем ходите отменить.. или вы лишь бы хайпануть?
И о ком он рассуждает интересно? Все почти работают, ома мало кто сидит.
А вот некоторым эти выходные очень нужны, я лично уже вешаюсь на удаленке с двумя детьми
27.04.2020 15:16
- гость -
Верно, 40 км на Москвиче, Волге, и даже Жигулях соответствует 60-70 на современных автомобилях. Отмену порога в 20 км даже правительство РФ отвергло...
27.04.2020 14:51
АБОРИГЕН
Ну Вам же никто не запрещает ездить со скоростью 40-50 км по городу. Меня и 60-70 устраивает!
27.04.2020 14:51
АБОРИГЕН
Зачем оскорблять человека, даже если он что-нибудь говорит или делает не угодное Вашему желанию.