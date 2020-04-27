Гулять или работать. В Госдуме выступили против переноса майских праздников

Перенос выходных с 1 по 5 мая на другое время станет дополнительной нагрузкой на экономику. Россиянам нужно выбирать: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что понимает: гражданам придется ограничивать себя в праздники, но дополнительный перенос станет нагрузкой на бизнес, экономику и снизит покупательную способность.

"Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться", – цитирует Нилова РИА "Новости".

Глава комитета добавил, что из-за пандемии российской экономике и так нанесен огромный ущерб.