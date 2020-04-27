Бесплатных автобусов на Родительский день в Барнауле не будет

В Родительский день, 28 апреля, в Барнауле не будут организовывать бесплатную доставку к местам захоронений. Об этом напоминает пресс-центр администрации города.
В мэрии подчеркивают, что на территории Алтайского края действуют ограничительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.
"Согласно документу, органам местного самоуправления запрещено организовывать доставку жителей к местам захоронений, а гражданам рекомендовано воздержаться от самостоятельного посещения кладбищ в Родительский день", – сказано в сообщении администрации Барнаула.
Отмечается, что МУП "Специализированная похоронная служба" проводит обработку мест общественного пользования на кладбищах.
Комментарии
А не проще тогда не "рекомендовать", а кладбища закрыть просто?
Или "проще" - это не про нашу буржуазную власть?
как закрыть??? а у них там могилки сором поросли по уши!!!
сарказмЪ
Все равно доедем!
закрыть? Боюсь если вам дать власть в руки вы такие фокусы натворите. Например запретить комарам летать....Деточка! Это не реально.
У нас на работе уже сегодня поотпрашивались уехали туда, Завтра вторая половина свалит.
>> Все равно доедем!
Езжайте, место себе присмотрите
>> Все равно доедем!
Езжайте, место себе присмотрите
Давно присмотрел! Тебе от этого легче стало? ))))
27.04.2020 14:32
- гость -
Он хочет его перехватить, что бы вам не досталось
Давно присмотрел!
там и оставайся сразу