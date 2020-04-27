Россиян предупредили о рекордной жаре предстоящим летом

Лето 2020 года может стать одним из самых жарких в истории. Об этом РИА "Новости" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее американские специалисты из Национального управления океана и атмосферы сообщили, что 2020 год с огромной вероятностью может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Вильфанд поддержал мнение коллег, добавив, что весь год, скорее всего, рекордным не станет, а вот лето, вероятно, войдет в пятерку самых жарких.

Синоптик уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Также Вильфанд напомнил, что климатологи ждут рекордов по температуре от следующего пятилетия.