Глава алтайского Минздрава: "Тест на коронавирус не сдавал"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не сдавал тест на COVID-19. Об этом глава регионального Минздрава рассказал во время онлайн-брифинга 27 апреля.

"Не сдавал тест, потому что для этого есть четко обозначенный круг требований. Я под эти требования не попадаю. Но если понадобится – сразу сдам", – подчеркнул Попов.

Как уже сообщал amic.ru, на 27 апреля число инфицированных коронавирусом составляет 310 человек. Еще у одного вирус лабораторно пока не подтвержден, но есть все признаки заболевания.

Выздоровели 29 человек, в том числе трое детей. Один человек скончался. Это 57-летний житель Первомайского района, лечение которого осложнялось острой почечной недостаточностью.