Лес и чистый воздух. Стоит ли покупать квартиру во время пандемии

У россиян появилась возможность купить квартиру в ипотеку со ставкой 6,5%. Приобрести жилье можно как в новостройках, так и по договору долевого строительства. И даже в условиях кризиса и пандемии коронавируса барнаульцы активно интересуются этой льготной программой и присматривают квартиры.

Многие жители города после введенного режима самоизоляции пересмотрели приоритеты в выборе жилья. Теперь им хочется дом рядом с лесом, тишину, чистый и свежий воздух, а также красивый вид из окна. В таком случае компания "Барнаулкапстрой" предлагает горожанам рассмотреть вариант квартиры в жилом комплексе "Парковый", который строится в престижном и зеленом районе на горе.

ЖК "Парковый" – это три восьмиэтажных пятиподъездных кирпичных дома, выстроенных буквой П. Между собой они будут связаны подземной парковкой на 95 мест. Въезд на нее планируется организовать с улицы Парковой. Спуститься к парковке можно будет на лифте. Все подъезды обращены внутрь двора, где обустроят современную детскую площадку.

Интересно будут оформлены фасады домов. Например, на лоджиях – окна в пол, а некоторые наружные стены сделают полностью из стекла.

"Парковый" может стать домом для любой семьи: в наличии квартиры различных площадей и планировок. Сегодня цена за квадратный метр всего 45 тысяч рублей. Согласно номенклатуре жилого комплекса, самыми маленькими квартирами – 40 кв.м –являются "евродвушки" с кухней, гостиной и спальней, а также полноценные "однушки". Их стоимость составляет от 1 881 410 рублей в зависимости от этажности.

Купить двухкомнатную квартиру в "Парковом" (56 кв.м) можно от 2 587 500 рублей, а "трешку" площадью 74 кв.м – за 3 438 040 рублей.

Жилой комплекс строится с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасную сделку между покупателем и застройщиком. Проектное финансирование строительства ведет Сбербанк. Первый этап сдачи дома запланирован на осень 2020 года.

Проектная декларация

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт