Глава алтайского Минздрава рассказал о состоянии больных COVID-19 детей

Болезнь детей, заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае, протекает в легкой форме. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Он уточнил, что 15 несовершеннолетних получают лечение в специально открытом для этого госпитале, еще двое – в городской больнице № 11. Трое уже выписаны.

Как ранее писал amic.ru, инфекционный госпиталь для детей, у которых подтвержден коронавирус, открыли в Барнауле на базе Центра охраны материнства и детства Алтайского края.

Его развернули в отдельно стоящем четырехэтажном здании по адресу ул. Попова, 31. Госпиталь рассчитан на 108 коек, в том числе 15 – в реанимации, 16 – в палатах интенсивной терапии, шесть – в боксах. Больница также оснащена 15 аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, имеются кислородные концентраторы.