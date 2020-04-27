"Справедливая Россия" передала продуктовые наборы 40 семьям Каменского района

40 многодетных и малообеспеченных семей Камня-на-Оби и села Столбово на минувших выходных получили продуктовую поддержку от депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

"Люди очень нуждаются в поддержке, которая оказалась как нельзя кстати. Родители и дети выражали сердечную благодарность партии "Справедливая Россия" и лично Александру Васильевичу Терентьеву за столь важную в эти трудные времена и солидную помощь, внимание к нуждам многодетных и малообеспеченных семей", – рассказала депутат Каменского городского совета депутатов, заместитель главы города Евгения Проскурина.

Вместе с ней продуктовые наборы нуждающимся разносили член Совета местного отделения СР в Каменском районе Зинаида Косенкова и депутат горсовета Александр Диденко.

На минувшей неделе справедливороссы передали продуктовые наборы 144 семьям Барнаула, Бийска и Рубцовска. В пакетах сахар, масло, макароны, чай, мука, сок.