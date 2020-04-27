Пугал детей. В алтайском селе составили первый протокол о нарушении самоизоляции

В селе Хабары Алтайского края составили первый протокол о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщает "Вестник Целины" со ссылкой на ОМВД по Хабарскому району.

В отделение полиции поступило сообщение от жителей райцентра. Они рассказали о мужчине, который бродит по улице и странно себя ведет, пугая детей.

Полицейские нашли сельчанина, он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выписали мужчине два административных протокола: за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Как уточнили стражи порядка, мужчина нигде не работал и просто бесцельно бродил по поселку, что является нарушением режима самоизоляции. Он отделался лишь предупреждением.

Ранее amic.ru сообщил, что 17 апреля в Барнауле оштрафовали мужчину, который должен был 14 дней провести дома на самоизоляции после прибытия из страны, неблагополучной по COVID-19. Штраф составил 30 тысяч рублей.