В обсерваторе Алтайского края находятся 65 человек

В обсерваторе на территории Алтайского края в настоящее время размещены 65 человек. Об этом рассказала в ходе онлайн-брифинга замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Она уточнила, что в числе "постояльцев" люди, которые прилетели в регион из Москвы, а также туристы, прибывшие из Азии транзитом через Казахстан.

Как ранее писал amic.ru, два автобуса с россиянами, которых доставили из Вьетнама, Индонезии и Таиланда, приехали в Алтайский край 15 апреля. В них находились 67 россиян, в том числе пятеро жителей Алтайского края, которые прилетели в Казахстан.

Обсерватор оборудовали на базе санатория "Сосновый бор", расположенный в селе Зудилово Первомайского района.

Позднее в него также направили туристов, которые прибыли из Индии.