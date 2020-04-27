В Змеиногорске обследуют всех, кто жаловался на ОРВИ в течение последних 10 дней

В Змеиногорске дополнительно обследуют всех, кто обращался в больницы с симптомами ОРВИ в последние 10 дней. Это 73 человека, данные всех известны. Об этом в ходе совместного онлайн-брифинга рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Как уже сообщал amic.ru, с 24 апреля Змеиногорский район закрыт на карантин в связи с массовым заражением работников местного рудника. По словам Калининой, инфицированы 142 сотрудника. Первоначально болезнь у всех протекала либо бессимптомно, либо как легкая простуда. Сейчас уже у 31 работника выявлена пневмония. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Алтайском крае 310 зараженных COVID-19. Еще у одного человека вирус лабораторно пока не подтвержден, но есть все признаки заболевания.