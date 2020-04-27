"Пока не время". Алтайский Минздрав не возвращает плановые приемы в больницах

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопрос amic.ru о возможности вернуть плановые приемы в медучреждениях региона.

"Мы будем внимательно относиться к той эпидситуации, которая у нас в Алтайском крае, и будем руководствоваться ровно одним – это возможностью оказания медицинской помощи в виде ее безопасности, – констатировал Попов. – Уважаемые друзья, вы же сами все видите, как в разных регионах РФ фиксируется вспышки заболеваний в медицинских организациях. Они становятся, по сути, источниками инфицирования достаточно большого количества людей. Поэтому сегодня пока не время".

По его словам, запрет призван предотвратить скученность пациентов, тем самым уберегая от резкой вспышки заболеваемости COVID-19.

Алтайские больницы продолжают принимать пациентов, которым необходима неотложная медицинская помощь. Порядок такого приема регламентирован Минздравом.

В случаях, когда отсутствие медицинской помощи ставит под угрозу жизнь человека, врачи обязаны принять его и назначить лечение.

Плановая медицинская помощь пока перенесена на "отдаленный период", уточнил министр. Ее будут вводить постепенно.