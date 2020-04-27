Чиновники в Республике Алтай попали под следствие из-за крупных финансовых махинаций

Чиновники из правительства Республики Алтай и Управления капитального строительства оказались под следствием из-за возможных махинаций при строительстве системы оснежения горнолыжного курорта "Манжерок".

"Превысив свои должностные полномочия, чиновники подписали ряд актов о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3 на общую сумму порядка 505 млн рублей, подтвердив тем самым принятие фактически невыполненных подрядчиком работ на общую сумму порядка 94 млн рублей и необходимость их оплаты за счет бюджетных средств Республики Алтай", – говорится в сообщении СК.

В результате их действий деньги были перечислены на расчетный счет подрядной организации "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай". Расследование продолжается.