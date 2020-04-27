Виктор Томенко вводит жесткий пропускной режим на границах Алтайского края с 1 мая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении пропускного режима на границах региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Контроль будет вестись выборочный. Изучаем цели въезда, смотрим документы. С 1 мая введем более жесткие меры – по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать, – пояснил Томенко. – Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы".
Губернатор уточнил, что аналогичный режим планируют ввести в Кемеровской и Новосибирской областях, а на территории Республики Алтай он уже действует.
Глава региона призвал население не забывать, что возвращение в Алтайский край из других регионов будет проходить по тем же принципам, что и из Москвы: только через двухнедельную изоляцию.
Томенко пояснил, что дежурить на КПП будут не только сотрудники Госавтоинспекции, но и других ведомств. В их числе – Роспотребнадзор, Роcгвардия, а также представители органов местного самоуправления.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о возможности введения электронных пропусков для водителей.
Комментарии
Молодец!
Задайте вопрос там наверх, почему не отменили кредиты и оплату ЖКХ??? Или опять все самому делать, последняя тысяча делает воистину чудеса - СБЕРушка тебе побираться идти, ЖКХ я вам прощаю!
Не поняла, а сейчас как? Как же Изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции от 24 апреля?
А Дальнобойщикам как?
и оплату ЖКХ???
у тебя вода/свет есть? лифт ездит, двор метут?
в ЖКХ люди тоже хотят з\п получать
не хочешь платить не плати, через 3 месяца задолженности отрежут свет, воду и канализацию, пжста
Когда будут населению деньги выделять - в загнивших штатах США это 1200 долларов на человек - чек с подписью Трампа! А что, Путину слабо?!
То, что надо было сделать месяц назад.
Веселые картинки! А тот народ, что доставками между регионами занимается товаров и грузов им тоже на две недели после каждого рейса? Этак водители быстро закончатся, а с ними и все перевозки... Иль я че не понял из статьи? Исключения будут?
Не смешно это ! Свободу передвижения в обмен на ЧИП ! Не смешно !
27.04.2020 15:52
- гость -
Вы всерьез считаете, что в Кемеровскую область не пускают фуры с продуктами, лекарствами и прочими необходимыми вещами и они, бедные, там голодают?
То, что надо было сделать месяц назад.
надо было сразу так делать, поздно пить боржом, когда почки отказали
Они не с вирусом борются, а с экономикой.
- гость -
То, что надо было сделать месяц назад.
Точно.
- гость -
То, что надо было сделать месяц назад.
Как в Горном, на шаманов надеялись?
"Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом" (с)
87147 против 84500. Так держать!
Думали, что само рассосётся, а оказалось...
Поздняк метаться.
Песец...
Сейчас опять кому-то запретят, кому--то разрешат. Это двойные стандарты нашего губернатора. Спортивные магазины Пульсы как работали так и работают, а Спортмастеры и Декатлон закрыли. Уж либо всем разрешить работать, либо всем запретить.
Вопрос. А может человек с такой заразой переболеть на ногах без медицинского лечения?
Мое мнение, что не так уж и страшен этот черт, в противном случае, правительство бы ввело ЧП, да и результат бы был более плачевным!
Вопрос. А может человек с такой заразой переболеть на ногах без медицинского лечения?
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Может. Это ОРВИ. У каждого по разному протекает
Вопрос. А может человек с такой заразой переболеть на ногах без медицинского лечения?
________________
Да, большая часть так и болеет.
тогда может быть стоит переболеть, и не парить мозги. Ну станет совсем худо тогда в больничку. Что уж там, спасут хорошо не спасут да и то нормально-пожили и хватит. Не самая худшая смерть.
жесткий контроль?! Жесткий контроль в Змеиногорске, когда вышедшего на улицу человека дубиной метелят это жесткий контроль, нам бы поучиться такому. А у нас так себе...
27.04.2020 16:24
- гость -
Сходите в палату к больному, ваш выбор. Только после этого никуда не выходите и ни с кем не общайтесь - большинство людей на тот свет не торопится, будете специально заразу разносить, не поймут. Кстати, ваша мама, жена или муж, дети - тоже хорошо пожили и хватит? Они с вашей точкой зрения во всем согласны?
Дешевле и эффективнее было бы на две недели "закрыть " всю страну.
А Леруа Мерлен, где толпы покупателей , без масок не соблюдающие дистанцию работает.Я бы понял еще если бы людей на карантин на границе краю сажа , .а то ведь едут и везут заразу по краю. Сначала в Барнаул, а затем и по краю, Бийск, Змеиногорск,Родино и т.д. пока доедут , кучу народа заразят. А кто этот карантин 2х недельный оплачивать то будет, опять за свой счет. Чем водитель фуры, которым можно ездить, от других отличается, они уж никак на образцовых "блюстителей чистоты" и санитарных норм не тянут. Закройте Республику Алтай и никуда народ из соседних регионов не поедет
Да, человек может переболеть на ногах, безсимптомно. В этом и есть основноое коварство. В это время он заражает кучу родных, друзей и посторонних. Часть зараженных родных, друзей и посторонних умрёт.
27.04.2020 16:12
Гость
А с умершими как дела обстоят? Если уж сравнивать, то по всем показателям!
Часть зараженных родных, друзей и посторонних умрёт.
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Все умрут. Рано или поздно
Власти в силу некомпетентности принимают меры, которые кратко можно охарактеризовать как "недостаточно и поздно"
27.04.2020 15:57
- гость -
Когда будут населению деньги выделять - в загнивших штатах США это 1200 долларов на человек - чек с подписью Трампа! А что, Путину слабо?!
Если не сложно, то ссылку на нормальный источник в студию. Я вот слышал, что на Украине аж по 100000 долларов дают каждому.
27.04.2020 16:42
- гость -
Все умрут. Рано или поздно
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Конечно, но не хотелось бы в блайшем мае.
И в июне тоже.
16:24
- гость -... и то нормально-пожили и хватит...
Нет уж, извините, вся жизнь при путине, так-то и без него пожить хочется... дождёмся, можно и без вас.
Хотя бы работающих проверяли почаще и входящих в транспорт. Китайцы дистанционно замеряют температуру.
ох, не в коронавирусе дело, не в коронавирусе... что-то неладное происходит в мире
)))) Опять парикмахеры и продавцы знаю лучше как управлять страной во время карантина.)))
"Глупые" требуют закрыть границы края.
Абсолютно "глупые" ввести ЧС и заплатить за них кредиты.. эти самые смешные.
Максимально "глупые" отрицают...
27.04.2020 16:42
- гость -
Погодите,и по другим показателям догоним.
27.04.2020 16:46
- гость -
Так и быть запишем вас на июль.
27.04.2020 15:57
- гость -
Когда будут населению деньги выделять - в загнивших штатах США это 1200 долларов на человек - чек с подписью Трампа! А что, Путину слабо?!
Да не слабо! Сейчас вот Сирии довыделяет и загнившим штатам выделит!
А у кого то из комментаторов есть реальные знакомые которые подтверждено болеют коронавирусом?
27.04.2020 15:58
вовка
Веселые картинки! А тот народ, что доставками между регионами занимается товаров и грузов им тоже на две недели после каждого рейса? Этак водители быстро закончатся, а с ними и все перевозки... Иль я че не понял из статьи? Исключения будут?
А будут как железнодорожники.До границы,один водила, а дальше местный.
Все будет как вы говорите по 2 стандартам. Вот так нельзя! А если надо-то можно.