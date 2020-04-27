Виктор Томенко вводит жесткий пропускной режим на границах Алтайского края с 1 мая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении пропускного режима на границах региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Контроль будет вестись выборочный. Изучаем цели въезда, смотрим документы. С 1 мая введем более жесткие меры – по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать, – пояснил Томенко. – Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы".

Губернатор уточнил, что аналогичный режим планируют ввести в Кемеровской и Новосибирской областях, а на территории Республики Алтай он уже действует.

Глава региона призвал население не забывать, что возвращение в Алтайский край из других регионов будет проходить по тем же принципам, что и из Москвы: только через двухнедельную изоляцию.

Томенко пояснил, что дежурить на КПП будут не только сотрудники Госавтоинспекции, но и других ведомств. В их числе – Роспотребнадзор, Роcгвардия, а также представители органов местного самоуправления.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о возможности введения электронных пропусков для водителей.