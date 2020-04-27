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Минздрав: в Алтайском крае сформирован необходимый резерв защитных костюмов

, ИА "Амител"
У региона было время на подготовку
Фото: veved.ru

Фото: veved.ru

Алтайский край сформировал необходимый резерв защитных костюмов, так как инфекция пришла в регион позднее, чем в центральную часть России. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 апреля рассказал глава краевого Минздрава Дмитрий Попов.

"Коронавирус был зарегистрирован в Алтайском крае позже, чем в центральных регионах РФ. В связи с этим мы успели подготовиться, во-первых, посмотрели переходящие остатки в медицинских учреждениях, с 2019 года у нас был запас, его перераспределили и базу создали. В крае за это время было быстро налажено производство защитных костюмов, более 35 тыс. сшиты и переданы в больницы, они шьются и передаются по необходимости. К началу работы госпиталя у нас поступило 6,4 тыс. костюмов – это в том числе помощь благотворительных организаций", – рассказал Попов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров раскритиковал Алтайский край, заявив, что регион лишь недавно отправил заявку на поставку двух тысяч костюмов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.04.2020 18:14
гость

забегали однако в оправдание писать

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