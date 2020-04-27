ВЦИОМ: две трети россиян считают меры самоизоляции достаточными или избыточными

Большинство россиян считают достаточными меры региональных властей по противодействию COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

Две трети россиян считают меры по борьбе с распространением COVID-19 достаточным или избыточным. О недостатке предпринимаемых действий заявила лишь четверть опрошенных. При этом каждый десятый соотечественник ничего не знает о мерах противодействия COVID-19 в своем регионе.

Кроме того, поддержать усиление слежения за зараженными людьми, включая распознавание лиц камерами, GPS-наблюдением и увеличение полицейских проверок, готовы почти 70% россиян. Четверть же высказалась против введения подобных мер. Примерно также распределились и мнения о введении комендантского часа — почти 65% за и треть против.

Введение системы пропусков поддержало 64% россиян, а запреты на въезд и выезд из района одобряет 61%. При этом половина жителей страны высказались против штрафов за нарушение режима самоизоляции и уголовного преследования.

Ранее amic.ru сообщил, что по данным опроса ВЦИОМ, 85% россиян отказались от встреч с друзьями.