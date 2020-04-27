Более 200 несовершеннолетних нарушителей самоизоляции поймала полиция в Барнауле

Более 200 случаев нарушения режима самоизоляции несовершеннолетними было выявлено в Индустриальном районе Барнаула в апреле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 6 по 25 апреля администрация Индустриального района совместно с полицией провела 12 рейдов по общественным местам и выявила 214 несовершеннолетних, не соблюдающих режим самоизоляции, введенный в Алтайском крае из-за коронавируса.

С нарушителями провели профилактические беседы, в отношении четырех родителей составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, ответственность понесут и 10 подростков.

Ранее amic.ru сообщил, что начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту задержания нетрезвого жителя Змеиногорска, во время которого сотрудники полиции применили физическую силу и дубинки. Напомним, судя по видеозаписи, сразу восемь стражей порядка набросились с дубинками на местного жителя в первый день введенного в районе карантина.