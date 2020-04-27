Полсотни врачей направили в Бийск, чтобы усилить медслужбу

Для усиления медицинской службы в Бийск дополнительно направили 50 врачей, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе онлайн-брифинга 27 апреля.

По его словам, для борьбы с коронавирусной инфекцией в наукограде развернули госпиталь на базе городской больницы № 2. В настоящее время в медицинском учреждении получают лечение 25 пациентов с COVID-19. В процессе задействовали 15 медработников. При этом госпиталь рассчитан на 130 мест, в том числе 46 – с аппаратами ИВЛ.

"Мы понимаем, что необходимого количества аппаратов ИВЛ в этом учреждении нет, – констатировал Попов. — Поэтому мы перемещаем оборудование с других районных больниц, с других госпиталей, краевых учреждений, где сегодня у нас снизилось плановое оказание медицинской помощи".

Глава регионального Минздрава уточнил, что в городе лечат только тех пациентов с COVID-19, у которых легкая или средняя форма заболевания. Тяжелых направляют на лечение в Барнаул.