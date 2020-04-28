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Девушка потратила на пластику 12 млн рублей, чтобы стать похожей на Бузову

, ИА "Амител"
С новой внешностью она пытается покорить соцсети
Фото: uznavayvse.ru

Фото: uznavayvse.ru

Девушка по имени Оля пытается всеми силами привлечь внимание своей тезки Бузовой. Она даже решилась на смену внешности. 

По словам девушки, на операции ушло около 12 млн рублей. Чтобы стать точной копией телезвезды, Ольга изменила нос, глаза, скулы и якобы уменьшила грудь. Свой аккаунт в Instagram  она назвала Небузова. Сейчас на странице около пяти тысяч подписчиков. Кроме того, двойник Бузовой снимает видео под песни звездного оригинала для TikTok. 

Всеми этими действиями блогер пытается привлечь внимание Бузовой, но пока все ее старания тщетны. Подписчики девушки разделились на два лагеря: одни хвалят ее за упорство, а вторые уверены, что, несмотря на операции, стать похожей на Бузову ей не удалось. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.04.2020 08:10
Filin

Когда высокоинтеллектуальной "елите" бабло девать некуда... Вместо того чтобы резьбой по дубу заниматься
дала бы эти бабки Бузовой - внимание было бы привлечено железно

28.04.2020 08:19
гость

Девушка потратила на пластику 12 млн рублей

А сейчас из-за пандемии у нее работа приостановлена и она не может потратить 12 млн рублей

28.04.2020 08:21
- гость -

оно множится

28.04.2020 08:22
гость

Девушка потратила на пластику 12 млн рублей

Интересно сколько она потратила на квартиру и машину

28.04.2020 08:23
гость

Учительницей наверное работает. А когда попросят, то и медсестрой

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