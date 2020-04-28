Девушка потратила на пластику 12 млн рублей, чтобы стать похожей на Бузову

Девушка по имени Оля пытается всеми силами привлечь внимание своей тезки Бузовой. Она даже решилась на смену внешности.

По словам девушки, на операции ушло около 12 млн рублей. Чтобы стать точной копией телезвезды, Ольга изменила нос, глаза, скулы и якобы уменьшила грудь. Свой аккаунт в Instagram она назвала Небузова. Сейчас на странице около пяти тысяч подписчиков. Кроме того, двойник Бузовой снимает видео под песни звездного оригинала для TikTok.

Всеми этими действиями блогер пытается привлечь внимание Бузовой, но пока все ее старания тщетны. Подписчики девушки разделились на два лагеря: одни хвалят ее за упорство, а вторые уверены, что, несмотря на операции, стать похожей на Бузову ей не удалось.