Корбалихинский рудник на Алтае продолжает работу в "режиме жизнеобеспечения"

Корбалихинский рудник продолжает работу в режиме жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на слова министра промышленности региона Вячеслава Химочки.

Химочка подчеркнул, что руднику промплощадки уделено особое внимание. Речь идет об организации пропускного режима и деятельности постов. Работники, которые несут круглосуточную вахту, обеспечены горячим питанием, водой и средствами защиты.

Кроме того, для работников, которые необходимы для поддержания жизнеобеспечения рудника, налажена выдача пропусков в Змеиногорской район. Напомним, на данный момент он закрыт для въезда и выезда из-за карантина.

Химочка также уточнил, что необходимый набор масок, перчаток и санитайзеров отправлен для работников постов, которые трудятся в две смены. Меры направлены на поддержание жизнедеятельности Корбалихинского рудника, работы на котором решено не останавливать.

Как ранее сообщил amic.ru, среди работников рудника было зарегистрировано 143 случая заражения COVID-19. Из-за возможного распространения коронавируса в Змеиногорске дополнительно обследуют всех, кто обращался в больницы с симптомами ОРВИ в последние 10 дней.