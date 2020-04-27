"АвтоВАЗ" приостановит производство до середины мая

Российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" остановит производство до середины мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя профсоюза компании Сергея Зайцева.

По его словам, с учетом майских праздников и четырех дней простоя после них производство возобновится только 18 мая. Работники за нерабочие дни получат компенсацию.

Кроме этого, как ранее сообщил "Интерфакс", компания сообщила о своих планах ввести четырехдневную рабочую неделю с конца июня до декабря 2020 года. При этом, зарплаты работников пропорционально сократят. Если же ситуация на автомобильном рынке продолжит ухудшаться, то компания вновь приостановит производство.

Ранее amic.ru сообщил, что в России почти на 20% сократилось производство бензина и на 6% — производство дизельного топлива.