События последних недель в Алтайском крае, связанные с коронавирусом, наглядно продемонстрировали, что регион оказался подготовлен к встрече с COVID-19 вовсе не так хорошо, как это выглядело в отчетах ответственных чиновников. Причем региональные власти, как правило, действовали не на опережение, а лишь пытались наверстать уже упущенное. Amic.ru попытался разобраться, где именно были допущены ошибки.

"Ковидный" рудник

Наиболее резонансной темой стал взрывной рост заболеваемости на Корбалихинском руднике. Еще в конце марта из Башкирии на шахту прибыл рабочий, он остановился в общежитии. Никто не удосужился измерить ему температуру, а уж тем более сделать тест на коронавирус. В то время в крае только начали выявлять заболевших, в Башкирии тоже было зафиксировано всего несколько случаев. Подобные меры с тотальным контролем приезжих казались избыточными. Власти не стали перестраховываться, а зря. Сейчас можно было бы избежать более 200 заболевших и, как следствие, введение жесткого карантина на территории Змеиногорского района.

Во многом именно история с Корбалихинским рудником привела к тому, что был подписан указ о новых ограничительных мерах на территории региона. Теперь 14-дневный карантин и самоизоляцию необходимо соблюдать всем въезжающим в регион, а не только прибывающим из Москвы.

Меры, аналогичные тем, что на Алтае ввели в конце апреля, в Забайкальском крае были актуальны еще с начала прошлого месяца, когда там был выявлен всего лишь второй случай заражения.

Между тем еще некоторое время после выявленного очага на шахте жители Змеиногорска жаловались, что владельцы рудника не пересмотрели отношение к своим сотрудникам. Однако после публикаций в местных СМИ, в том числе на amic.ru, руководство предприняло ряд шагов, в частности вдвое увеличило зарплату, а также организовало бесплатное питание для рабочих.

Самодельные костюмы

Другая история, напрямую связанная с коронавирусом и не добавившая вистов региональной власти, связана с обеспеченностью медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

С критикой в адрес ряда российских регионов выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, некоторые субъекты не торопятся с закупкой средств индивидуальной защиты. В их числе он назвал и наш регион.

"Алтайский край заказал впервые две тысячи костюмов. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет", – рассказал Мантуров.

Еще до заявления высокопоставленного чиновника алтайские медики в соцсетях неофициально рассказывали о том, что СИЗов действительно местами не хватает. Апофеозом стали фотографии из того же многострадального Змеиногорска.

На кадрах видно, как несколько медиков соорудили себе костюмы буквально из того, что есть под рукой. Позднее руководство больницы заявило, что фотографии делались в личных целях и носят едва ли не постановочный характер, а сама больница обладает должным запасом СИЗов. Правда, в такое объяснение мало кто поверил.

Показательно, что в ходе брифинга 27 апреля министр здравоохранения края Дмитрий Попов признал, что медучреждения обеспечены двухнедельным запасом средств индивидуальной защиты, исходя из количества инфицированных на прошлую пятницу (152 человека). Ежедневно медикам требовалось около 600 СИЗов. По состоянию на 6 мая, количество людей с подтвержденным коронавирусом в регионе увеличилось в 3,5 раза. Таким образом, пропорционально выросло и использование средств защиты.

Не меньше вопросов оставляет и переход на обязательный масочный режим. Многие спрашивают – почему эту меру не ввели гораздо раньше, когда число людей с COVID-19 в Алтайском крае еще не измерялось сотнями. Возможно, тогда удалось бы купировать инфекцию или даже спасти чью-то конкретную жизнь.

Таинственная смерть

К сожалению, 24 апреля в Алтайском крае был зафиксирован первый летальный случай: скончался мужчина с диагностированным коронавирусом. Информация эта однако пришла не от регионального оперативного штаба, а в качестве журналистского инсайда. Подтверждение пришлось ждать пару часов. Почему этого не было сделано вовремя, вопрос.

Еще большую путаницу внесло появление второго скончавшегося в крае – он был указан в сводке федерального штаба в воскресенье, 26 апреля. Краевой Минздрав оперативно эту информацию опроверг. Впрочем, центральный штаб аккумулирует все данные из регионов и ставит только ту статистику, что ему присылают. Как именно здесь закралась ошибка и ошибка ли это на самом деле?

Показателен эпизод и с женщиной, скончавшейся с выявленным COVID-19 в Барнауле. Штаб эти данные предоставил на сутки позже, чем сообщили источники amic.ru.

На этом фоне весьма контрастно и успокоительно смотрятся пресс-конференции, на которых последние "горячие" новости комментируют краевой Минздрав и региональный Роспотребнадзор. Все идет по плану, все под контролем – такой лейтмотив выступлений высокопоставленных чиновников.

Туманное будущее

Ситуация со Змеиногорском, куда в срочном порядке были выписаны медики из Рубцовска, еще и наглядно показала, к чему приводит оптимизация в сфере здравоохранения.

В настоящее время в крае, где проживает около 2,3 млн человек, работает примерно 8200 врачей. Другими словами, на одного медика приходится 280 жителей. На сегодня региону, по различным оценкам, не хватает от четырех до шести тысяч медиков. В связи с дефицитом кадров в качестве совместителей задействованы более 70% врачей.

Критические замечания в адрес управленцев от алтайской медицины звучали и ранее. Но поводы носили часто локальный характер. Теперь же история с коронавирусом высветила уже глобальные недочеты, заметные каждому. Как отреагирует на них власть, сумеет ли сделать правильные выводы – от этого зависит будущее здравоохранения в регионе. Хочется, чтобы гладким оно было не только на бумаге, но и на деле. Иначе расплачиваться за управленческие ошибки придется человеческими жизнями.