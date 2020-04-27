Тела двоих пропавших в Токарево подростков нашли в Алтайском крае

Тела двоих пропавших подростков нашли в Алтайском крае. Их обнаружили рядом с заринской трассой. Информацию amic.ru подтвердили в краевом управлении СКР. Речь идет о 18-летней девушке и 16-летнем юноше.

"В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается", — уточнили в Следственном Комитете.

Правоохранители ведут расследование уголовного дела по статье "Убийство двух лиц". Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как уже неоднократно писал amic.ru, подростки пропали 7 января в поселке Токарево под Новоалтайском. Вероятно, что последним пропавших мог видеть их 48-летний сосед.

Его доставили в отделение полиции Новоалтайска, однако там он покончил с собой. Родственники подростков подтвердили журналистам amic.ru, что дети знали мужчину и проводили с ним много времени.