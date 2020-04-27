"Почти всем работать разрешили". Томенко поделился опытом поддержки бизнеса

Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал участникам собрания Ассоциации инновационных регионов России о том, как в регионе нашли баланс между поддержкой бизнеса и защитой населения от угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Как только в соответствии с указом президента у нас появилась возможность определить тех, кто может и должен работать в этот период, мы такие решения приняли и практически всем работать разрешили, – пояснил Томенко. – Исключение – те организации и учреждения, которые подразумевают массовое пребывание людей: торгово-развлекательные центры, кинотеатры. Их мы никак не можем открыть".

Кроме того, временно нельзя вернуть к работе отрасли, которые связаны с услугами очно присутствующим людям, уточнил губернатор. В частности, речь идет о бьюти-индустрии: парикмахерских, салонах красоты и так далее.

Вместе с тем в Алтайском крае ведется работа по отсрочкам платы за аренду помещений и земли, декапитализации фондов и предоставлению льготных кредитов, заверил Томенко.

По результатам обсуждения руководители регионов составили список предложений по дополнительным мерам федеральной поддержки. Его направят в адрес правительства РФ.