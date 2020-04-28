Священников, которые допустили заражение коронавирусом в церкви, будут наказывать

Патриарх Кирилл напомнил священнослужителям об их ответственности за случаи заражения в храмах. Обращение опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Отмечается, что все наместники, игумении и священнослужители несут личную ответственность за соблюдение распоряжений, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

"В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях – к церковно-административной ответственности", – сказано в документе.