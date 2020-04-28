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Священников, которые допустили заражение коронавирусом в церкви, будут наказывать

, ИА "Амител"
Служителям пригрозили церковно-административной ответственностью
Фото: eparkhia-saratov.ru

Фото: eparkhia-saratov.ru

Патриарх Кирилл напомнил священнослужителям об их ответственности за случаи заражения в храмах. Обращение опубликовано на официальном сайте Московского патриархата

Отмечается, что все наместники, игумении и священнослужители несут личную ответственность за соблюдение распоряжений, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. 

"В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях – к церковно-административной ответственности", – сказано в документе. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.04.2020 09:17
- гость -

То всё промысел божий...

28.04.2020 09:19
- гость -

Церковно какой ответственностью? ??

28.04.2020 09:22
- гость -

Заставят прочитать Отче наш 10 раз и отпустят с миром

28.04.2020 09:22
- гость -

Наказание за недостаточный отпор сатане.

28.04.2020 09:27
- гость -

Главпоп утверждает, что его люди не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности?!

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