Россияне устроили самую массовую онлайн-вечеринку в ZOOM

В России прошла самая массовая вечеринка в мессенджере ZOOM, который сейчас используется компаниями, вузами и школами. На тусовку собралось рекордное количество участников.

5316 русскоязычных фанатов латиноамериканских танцев собрались в конференции, чтобы станцевать ЗУМбу. Входной порог был небольшим: регистрация на сайте, помещение 2 квадратных метра и два литра воды.

К вечеринке подключились участники из 83 стран и 990 городов. Все они танцевали во время онлайн-конференции.

Организаторы акции остались довольны результатами и решили зафиксировать их документально. Они подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса.