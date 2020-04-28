Социологи: барнаульцы довольны жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день

Большинство россиян полностью либо в основном довольны жизнью. Такие данные по результатам исследования приводит Финансовой университет при правительстве РФ.
Во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года доля довольных жизнью соотечественников составляла 78%, а уже в первой половине апреля этот показатель вырос до 81%. По мнению социологов, основным фактором роста стали продолжительные и оплачиваемые (для значительного числа соотечественников) выходные в условиях самоизоляции.
Как сообщают в Финуниверситете, самые довольные жизнью россияне живут в Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Нижнем Новгороде, Перми, Тамбове, Улан-Удэ, Уфе и Челябинске. Меньше всего таковых насчитали в Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Калуге, Красноярске.
Вместе с тем резко упала у россиян уверенность в будущем. Так, доля тех, кто полностью либо в основном уверен в завтрашнем дне, сократилась с 60% до 51%.
При этом Барнаул также вошел в список городов, где местные жители позитивно оценивают будущее. Помимо краевой столицы, в рейтинге присутствуют Ставрополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород. Мрачным видится завтрашний день жителям Волгограда, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Ярославля, Твери, пишет "Российская газета".
Комментарии
Амик, не стыдно публиковать такую чушь?
Очередные сказки венского леса.
Ахаха
автор явно что-то курил!!!!!!!!!
Это внушение на время карантина, что все зашибись, не жалуйтесь!!!
Полный бред
А при руководстве бывшего Губернаторе Карлине только в Алтайском крае был успех ! По докладам его в Москву у нас всё было в шоколаде ! Чиновники его Администрации купались в своих хотелках при нищей жизни жителей края !
Это уже походит на прямые издевки над людьми, чего добивается власть через сми, мало того что вылазят за счет населения так еще и вбросы ежедневные от самых мелких сми до умников из кремля, по телеку советы раздают Сытые рожи чинуш и богатеев с собственных вил учат как мидеть дрма народ в каартирах без зарплат
Вы с ума сошли?!?!?! Какая удовлетворенность когда нечем накормить ребенка и заплатитт коммунальные платежи ?!?!
амик,у вас,что авторы кончились?публикуете бред воспаленного мозга.
Амик, перестаньте публиковать чушь!!!!!!!!!!!!! Нам не нужна дезинформация!!!!!!!!
Видимо, сверху пришла указка успокоить население. Грубо сделано, народ волнуется
Бред
и что странно - комменты не трут, не проснулись еще наверно...
вам сказали все хорошо
улыбаемся и машем
А жизнь то оказывается налаживается....не осознал наверное еще просто.
Зачем этот вброс кала на вентилятор социально расслоённого общества?
Да, да, да, да.
Мы весело смотрим в светлое, гопное, феодальное завтра. Мы с радостью будем батрачить за еду.
Кто бы сомневался.