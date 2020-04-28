Социологи: барнаульцы довольны жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день

Большинство россиян полностью либо в основном довольны жизнью. Такие данные по результатам исследования приводит Финансовой университет при правительстве РФ.

Во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года доля довольных жизнью соотечественников составляла 78%, а уже в первой половине апреля этот показатель вырос до 81%. По мнению социологов, основным фактором роста стали продолжительные и оплачиваемые (для значительного числа соотечественников) выходные в условиях самоизоляции.

Как сообщают в Финуниверситете, самые довольные жизнью россияне живут в Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Нижнем Новгороде, Перми, Тамбове, Улан-Удэ, Уфе и Челябинске. Меньше всего таковых насчитали в Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Калуге, Красноярске.

Вместе с тем резко упала у россиян уверенность в будущем. Так, доля тех, кто полностью либо в основном уверен в завтрашнем дне, сократилась с 60% до 51%.

При этом Барнаул также вошел в список городов, где местные жители позитивно оценивают будущее. Помимо краевой столицы, в рейтинге присутствуют Ставрополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород. Мрачным видится завтрашний день жителям Волгограда, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Ярославля, Твери, пишет "Российская газета".