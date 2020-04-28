Австралийский хор исполнил "На поле танки грохотали...". Видео

Хор из Австралии спел известную военную песню "На поле танки грохотали..." в условиях самоизоляции. Видео в своей группе в Facebook выложило РИА "Новости".

Как уже сообщал amic.ru, в этом году празднование Дня Победы в России отложили из-за пандемии COVID-19. При этом алтайское отделение "Волонтеров Победы" придумало, как не оставить Барнаул полностью без торжеств. Активисты организовали акцию "Победа в каждом из нас. Поем у дома". В ее рамках несколько команд, состоящих из певца и звукорежиссера, 9 мая с 11 до 13 часов будут ездить по барнаульским дворам и исполнять песни, которые жильцы смогут послушать, находясь на балконе и не нарушая режима самоизоляции.