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Ученые рассказали, когда закончится вспышка коронавируса в России

, ИА "Амител"
По мнению специалистов, в Китае она уже завершилась
Фото: tksmi.ru

Фото: tksmi.ru

Сингапурские ученые проанализировали данные и установили, что вспышка коронавируса в России закончится в июле 2020 года, пишет РИА "Новости".

Из отчета следует, что к 20 мая распространение вируса в стране завершится на 97%, к 28 мая – на 99%, а финал произойдет 20 июля. Поворотный момент в борьбе с инфекцией, по мнению ученых, в России уже прошел.

Отмечается, что, по мнению исследователей, в Китае вспышка распространения коронавирусной инфекции завершилась. Произошло это 9 апреля. 

В США ситуация с COVID-19 нормализуется к 27 августа, в Германии и Франции – 1 и 5 августа соответственно. Чуть позже – 14 августа – ситуация с коронавирусом завершится в Великобритании.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.04.2020 08:23
- гость -

Сингапурские ученые проанализировали данные и установили

я так понимаю рф-овские ученые соблюдают субординацию в свете слов усатого: "Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог" )))

28.04.2020 08:37
- гость -

В понимании "ученых", россия это то что в пределах третьего транспортного кольца вокруг мАсквы?

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