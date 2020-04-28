Роспотребнадзор предлагает продлить режим самоизоляции до 12 мая

Ученые и специалисты Роспотребнадзора склоняются к варианту продления всех ограничительных мер до 12 мая, заявила руководитель ведомства Анна Попова в интервью на телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней, — пояснила Попова. — И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима".

Она уточнила, что третий инкубационный период продлится до 12 мая. До этого периода населению следует без уважительных причин не покидать дома и минимизировать контакты с другими людьми.

По ее словам, очень важно отказаться от соблазна отметить майские праздники за пределами домовладения. Именно от того, насколько это получится у россиян, и будет зависеть то, как поведет себя кривая заболеваемости.

Если все пройдет по плану, то ограничительные меры можно будет постепенно снимать, считает глава Роспотребнадзора.