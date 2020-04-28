Ученые и специалисты Роспотребнадзора склоняются к варианту продления всех ограничительных мер до 12 мая, заявила руководитель ведомства Анна Попова в интервью на телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней, — пояснила Попова. — И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима".
Она уточнила, что третий инкубационный период продлится до 12 мая. До этого периода населению следует без уважительных причин не покидать дома и минимизировать контакты с другими людьми.
По ее словам, очень важно отказаться от соблазна отметить майские праздники за пределами домовладения. Именно от того, насколько это получится у россиян, и будет зависеть то, как поведет себя кривая заболеваемости.
Если все пройдет по плану, то ограничительные меры можно будет постепенно снимать, считает глава Роспотребнадзора.
Комментарии
Роспотребнадзор предлагает продлить режим самоизоляции до 12 мая
Да всем походу уже пофиг, все вышли и работают, Роспотребнадзор сам себе что-то продлевает
мудрое и справедливое решение! Закрыть не пускать на улицу ни кого!!!
Чиновникам Роспотребнадзора предлагать легко, они зарплату из бюджета получают!
Я могу вообще никогда больше не выходить, з\п приносите мне 2 раза в месяц.