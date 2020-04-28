Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 14 человек

В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
В Барнауле за сутки количество больных увеличилось на три человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по два заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и Рубцовске – по одному.
Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 324 человека.
Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции 27 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении пропускного режима в Алтайском крае.
Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.
Комментарии
Бродят люди в масках
бодрые на вид.
Сразу и не скажешь
у кого ковид.
28.04.2020 11:04
- гость -
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КЛАСС!!!
бродят и без масок
бодрые на вид
всех позаражают,
если вдруг ковид.
Путин сказал, что бушует ковид
Выживет тот, кто дома сидит!
Кредиты плати, плати же-кэ-ха
Зато будешь жить, ха-ха-ха-ха!)
заплатишь кредиты и жэ-кэ-ха
а жить вдруг не будешь? ха-ха
"Кредиты плати, плати же-кэ-ха
Зато будешь жить, ха-ха-ха-ха!)" и живые позавидуют мертвым !
Прелесть! Какая прелесть!
веселуха, веселуха!
к нам пришел ковид
в головах одна разруха
победит- не победит?
у миленка бледный вид у него нашли ковид взялся списки составлять на кого пойдет дышать
День агитки про ковидки... гыыы...
В маски наряжаться
Кто-то не спешит,
Значит, не боятся,
Что кругом ковид!
А ковида мноооого
На твоём пути!
Не спеши в дорогу,
Дома посиди!
Люди бьют врачей, дом уже горит
Просто у соседа выявлен ковид
На машине покатался –
Вдруг ковидом надышался!
С гаражУ не выхожу,
Вдруг кого-нить заражу!
это реакция-разрядка, ха-ха или истерика уже
Сплошные таланты!)))