Экономист предсказал обеднение среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предсказал, что пандемия коронавируса и вытекающий из нее экономический кризис могут стать причиной того, что средний класс скатится к уровню бедняков. Слова специалиста передает издание РБК.
По его словам, в текущий кризис доходы будут падать у всех слоев населения, но "обедневшие богатые" все равно останутся богатыми. А вот сильнее всего может пострадать средний класс: есть серьезные риски скатывания в бедность. Кузьминов отметил, что такая тенденция в первую очередь затронет экономику услуг.
По данным прогноза ВШЭ, в этом году уровень безработицы в РФ составит 8%, а наибольшие потери произойдут в некорпоративном секторе экономики. По заявлению Кузьминова, потери в этом секторе могут достигнуть полутора миллионов, в то время как в корпоративном без работы останутся порядка 700 тысяч работников.
Если ситуация в стране будет развиваться по пессимистическому сценарию, то уровень безработицы в 2020-м достигнет 9,5%. Тогда корпоративный сектор потеряет 1,2 миллиона рабочих мест, а некорпоративный – 2,2 миллиона.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к среднему классу в стране относятся те, кто зарабатывает от 17 тысяч рублей. По мнению главы государства, таких в стране много – более 70%.
Комментарии
Средний класс - это те у кого доход больше МРОТа? ))
Догада.
28.04.2020 08:52
- гость -
По мнению "великого" именно так, ходите на работу за еду - вы средний класс
Не это ли поставлено целью всей этой шумихи
Унижают народ как хотят
пожировали на 17 тысяч в месяц - и хватит
Успокойтесь, победим коронавирус и будет всё, как всегда, стабильно. Богатые будут богатеть, бедные будут беднеть.
но "обедневшие богатые" все равно останутся богатыми
Ну то есть по логике нужно тряхнуть богатых в пользу средних и бедных, тогда все выровняется. Да, богатым будет обидно, но они, максимум, станут средними. Это в худшем случае. А то и останутся богатыми. Если девочка, которая может потратить на пластику 12 млн, будет мочь потратить только 5 млн, для нее это не сильно большая потеря
Планочку надо опустить до 13 тыщ
Сценарии этих ВШЭх, РАНХиГСов и прочих либерастных шарашек неудивительны: обнищание, голод, эпидемии и т.д.
К счастью, есть другие сценарии.
Это понятно даже тому,кто учится в средней школе.
Последний средний класс умер в этой стране после 2014-2015гг.
Вот как такой человек может управлять страной если заявляет что средний класс это те, кто зарабатывает от 17 тысяч рублей. Даже если эти 17 тысяч приходятся на каждого члена семьи - это нищета и безнадёга...
28.04.2020 09:32
- гость -
Вот как такой человек может управлять страной
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У него, его любовниц, детей, друзей всё хорошо. Это мафия. Страной долгие годы руководит мафия
скоро нам будут прививать мысль что средний класс это от 12 тыс на чела
Если обнищавшие не объединятся и будут дальше сцать.
Нужна программа по борьбе с бедностью. Она успешна
средний класс скатится к уровню бедняков
ага, с 17 тыр в месяц к величине прожиточного минимума...
Нужна программа по борьбе с бедностью. Она успешна
а то, теперь боремся с нищетой )))
Говорят в сети где то есть интерактивная карта России где каждый регион показан квадратиком и в нем указано сколько денег на вкладах в банках в среднем на душу населения этого региона. Сам ещё не искал.
Получается правительство выжимает из всех людей последние сбережения! У кого то последние гробовые, а с кого то и на самом деле его нажитое
многие уже голодают, а некоторым еду (а может и денег!) целыми контейнерами привозят
Это плохо...
Великая Россия катится в великое будущее!
план путина - крутая штука! только много курить его нельзя...
там полный путин.
да здравствует бесплатный труд !
на благо царедворца