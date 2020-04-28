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Новости

Экономист предсказал обеднение среднего класса в России

, ИА "Амител"
А вот богатые даже после кризиса останутся богатыми
Фото: Cont.ws

Фото: Cont.ws

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предсказал, что пандемия коронавируса и вытекающий из нее экономический кризис могут стать причиной того, что средний класс скатится к уровню бедняков. Слова специалиста передает издание РБК.

По его словам, в текущий кризис доходы будут падать у всех слоев населения, но "обедневшие богатые" все равно останутся богатыми. А вот сильнее всего может пострадать средний класс: есть серьезные риски скатывания в бедность. Кузьминов отметил, что такая тенденция в первую очередь затронет экономику услуг.

По данным прогноза ВШЭ, в этом году уровень безработицы в РФ составит 8%, а наибольшие потери произойдут в некорпоративном секторе экономики. По заявлению Кузьминова, потери в этом секторе могут достигнуть полутора миллионов, в то время как в корпоративном без работы останутся порядка 700 тысяч работников.

Если ситуация в стране будет развиваться по пессимистическому сценарию, то уровень безработицы в 2020-м достигнет 9,5%. Тогда корпоративный сектор потеряет 1,2 миллиона рабочих мест, а некорпоративный – 2,2 миллиона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к среднему классу в стране относятся те, кто зарабатывает от 17 тысяч рублей. По мнению главы государства, таких в стране много – более 70%.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.04.2020 08:52
- гость -

Средний класс - это те у кого доход больше МРОТа? ))

28.04.2020 09:00
- гость -

Догада.

28.04.2020 09:00
Гость

28.04.2020 08:52
- гость -

По мнению "великого" именно так, ходите на работу за еду - вы средний класс

28.04.2020 09:01
krash

Не это ли поставлено целью всей этой шумихи

28.04.2020 09:02
Alex1976

Унижают народ как хотят

28.04.2020 09:03
- гость -

пожировали на 17 тысяч в месяц - и хватит

28.04.2020 09:11
- гость -

Успокойтесь, победим коронавирус и будет всё, как всегда, стабильно. Богатые будут богатеть, бедные будут беднеть.

28.04.2020 09:16
гость

но "обедневшие богатые" все равно останутся богатыми

Ну то есть по логике нужно тряхнуть богатых в пользу средних и бедных, тогда все выровняется. Да, богатым будет обидно, но они, максимум, станут средними. Это в худшем случае. А то и останутся богатыми. Если девочка, которая может потратить на пластику 12 млн, будет мочь потратить только 5 млн, для нее это не сильно большая потеря

28.04.2020 09:18
- гость -

Планочку надо опустить до 13 тыщ

28.04.2020 09:21
- гость -

Сценарии этих ВШЭх, РАНХиГСов и прочих либерастных шарашек неудивительны: обнищание, голод, эпидемии и т.д.
К счастью, есть другие сценарии.

28.04.2020 09:26
- гость -

Это понятно даже тому,кто учится в средней школе.

28.04.2020 09:28
1

Последний средний класс умер в этой стране после 2014-2015гг.

28.04.2020 09:32
- гость -

Вот как такой человек может управлять страной если заявляет что средний класс это те, кто зарабатывает от 17 тысяч рублей. Даже если эти 17 тысяч приходятся на каждого члена семьи - это нищета и безнадёга...

28.04.2020 09:36
- гость -


28.04.2020 09:32
- гость -

Вот как такой человек может управлять страной
----------
У него, его любовниц, детей, друзей всё хорошо. Это мафия. Страной долгие годы руководит мафия

28.04.2020 09:50
- гость -

скоро нам будут прививать мысль что средний класс это от 12 тыс на чела

28.04.2020 10:14
- гость -

Если обнищавшие не объединятся и будут дальше сцать.

28.04.2020 10:39
Как в Китае

Нужна программа по борьбе с бедностью. Она успешна

28.04.2020 11:15
- гость -

средний класс скатится к уровню бедняков

ага, с 17 тыр в месяц к величине прожиточного минимума...

28.04.2020 11:16
- гость -

Нужна программа по борьбе с бедностью. Она успешна

а то, теперь боремся с нищетой )))

28.04.2020 11:19
- гость -

Говорят в сети где то есть интерактивная карта России где каждый регион показан квадратиком и в нем указано сколько денег на вкладах в банках в среднем на душу населения этого региона. Сам ещё не искал.
Получается правительство выжимает из всех людей последние сбережения! У кого то последние гробовые, а с кого то и на самом деле его нажитое

28.04.2020 12:20
almas

многие уже голодают, а некоторым еду (а может и денег!) целыми контейнерами привозят
http://images.vfl.ru/ii/1588003090/c5b43c41/30345817.jpg

28.04.2020 12:31
- гость -

Это плохо...

28.04.2020 13:04
- гость -

Великая Россия катится в великое будущее!
план путина - крутая штука! только много курить его нельзя...
там полный путин.

28.04.2020 13:08
- гость -

да здравствует бесплатный труд !
на благо царедворца

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