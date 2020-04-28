Экономист предсказал обеднение среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предсказал, что пандемия коронавируса и вытекающий из нее экономический кризис могут стать причиной того, что средний класс скатится к уровню бедняков. Слова специалиста передает издание РБК.

По его словам, в текущий кризис доходы будут падать у всех слоев населения, но "обедневшие богатые" все равно останутся богатыми. А вот сильнее всего может пострадать средний класс: есть серьезные риски скатывания в бедность. Кузьминов отметил, что такая тенденция в первую очередь затронет экономику услуг.

По данным прогноза ВШЭ, в этом году уровень безработицы в РФ составит 8%, а наибольшие потери произойдут в некорпоративном секторе экономики. По заявлению Кузьминова, потери в этом секторе могут достигнуть полутора миллионов, в то время как в корпоративном без работы останутся порядка 700 тысяч работников.

Если ситуация в стране будет развиваться по пессимистическому сценарию, то уровень безработицы в 2020-м достигнет 9,5%. Тогда корпоративный сектор потеряет 1,2 миллиона рабочих мест, а некорпоративный – 2,2 миллиона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к среднему классу в стране относятся те, кто зарабатывает от 17 тысяч рублей. По мнению главы государства, таких в стране много – более 70%.