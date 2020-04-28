Экономист предсказал обеднение среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предсказал, что пандемия коронавируса и вытекающий из нее экономический кризис могут стать причиной того, что средний класс скатится к уровню бедняков. Слова специалиста передает издание РБК.
По его словам, в текущий кризис доходы будут падать у всех слоев населения, но "обедневшие богатые" все равно останутся богатыми. А вот сильнее всего может пострадать средний класс: есть серьезные риски скатывания в бедность. Кузьминов отметил, что такая тенденция в первую очередь затронет экономику услуг.
По данным прогноза ВШЭ, в этом году уровень безработицы в РФ составит 8%, а наибольшие потери произойдут в некорпоративном секторе экономики. По заявлению Кузьминова, потери в этом секторе могут достигнуть полутора миллионов, в то время как в корпоративном без работы останутся порядка 700 тысяч работников.
Если ситуация в стране будет развиваться по пессимистическому сценарию, то уровень безработицы в 2020-м достигнет 9,5%. Тогда корпоративный сектор потеряет 1,2 миллиона рабочих мест, а некорпоративный – 2,2 миллиона.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к среднему классу в стране относятся те, кто зарабатывает от 17 тысяч рублей. По мнению главы государства, таких в стране много – более 70%.
Комментарии
Средний класс - это те у кого доход больше МРОТа? ))
Догада.
28.04.2020 08:52
- гость -
По мнению "великого" именно так, ходите на работу за еду - вы средний класс
Не это ли поставлено целью всей этой шумихи
Унижают народ как хотят
пожировали на 17 тысяч в месяц - и хватит
Успокойтесь, победим коронавирус и будет всё, как всегда, стабильно. Богатые будут богатеть, бедные будут беднеть.
но "обедневшие богатые" все равно останутся богатыми
Ну то есть по логике нужно тряхнуть богатых в пользу средних и бедных, тогда все выровняется. Да, богатым будет обидно, но они, максимум, станут средними. Это в худшем случае. А то и останутся богатыми. Если девочка, которая может потратить на пластику 12 млн, будет мочь потратить только 5 млн, для нее это не сильно большая потеря
Планочку надо опустить до 13 тыщ
Сценарии этих ВШЭх, РАНХиГСов и прочих либерастных шарашек неудивительны: обнищание, голод, эпидемии и т.д.
К счастью, есть другие сценарии.
Это понятно даже тому,кто учится в средней школе.
Последний средний класс умер в этой стране после 2014-2015гг.