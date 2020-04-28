Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику

Барнаульский спортсмен, чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков допустил начало политической карьеры, пишет издание "Спорт-Экспресс".
По словам легкоатлета, он не хочет заниматься этим делом, поскольку ожидает волны общественной критики, но не исключает, что в будущем пойдет в политику.
"Ну да, да. Поэтому я не хочу туда идти. Но допускаю, что в будущем идти туда придется", – заявил Шубенков, отвечая на вопрос журналиста о том, что за такое решение его уничтожат в комментариях.
Ранее Шубенков рассказывал, что у него было желание покинуть страну. Однако вместе с ним переезжать не захотел его тренер, методика которого и привела спортсмена к победам.
Комментарии
Такую же пластичность демонстрировать как Терешкова, так это надо не спортом, а в отряд космонавтов сначала!
Также под белым флагом
Политик в роли Шарикова по принципу "Взять и поделить". Такие тоже пригодятся, а потом можно предложить инициативу под "запретить" и карьера политическая будет успешна.
Патриотом не был, за себя старался. Тренировал мышцы , а не мозги. Учиться было некогда.
КОЧНО В ДЕПУТАТы теперь, кудаж исчо!!!
Пффф. О чём я и говорил. Мальчик держит нос по ветру.
чет мода прям стала....всяких спотсенов, боксеров в политику брать. они че специалисты в этой области? Ах да......просто бабки....
ПОМНИМ ПОМНИМ ТВОЙ ВЫСЕР ПРО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, УМНИК!
Бегать на время по коридорам ГД будет?
В политику или покинуть страну.
Крайнее проявление патриотизма, можно сказать на грани возможностей
Вы уже 20 лет "политикой занимаетесь", пинайте лучше мяч или что там у вас, а от народного кармана отцепитесь.
Конституцию прочёл?
то Олимпиец,с белым флагом(считай без Родины)
то переезд к врагам
то в политику
на кого работать будешь?
А может, не надо? Мало нам Терешковой?
Имеет право.
В политику? Под белым флагом, как в спорте?
28.04.2020 10:13
гость
ПОМНИМ ПОМНИМ ТВОЙ ВЫСЕР ПРО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, УМНИК!
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Это твой высер. А сказал он не про туалетную бумагу, а про то, что мозги надо включать и не скупать бумагу паллетами. Он прав на 100%. А тебе видать до конца жизни её теперь хватит
28.04.2020 10:35
- гость -
А может, не надо? Мало нам Терешковой?
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Роститутка всегда держала нос по ветру А Шубенков молодец и я его поддерживаю, т.к. он даже в фаворе не дистанцировался от жизни простых людей в отличии от ... (Путина, ... и вниз по списку)
Давайте будем честны. Ну какой из него политик? Ну это все равно что иди ему в медицину оперировать. Ну не учился он на это, не его. У нас в политику идут все, а потом мы дружно топим лопоухиньких за их инициативы "Запретить алкоголь". Человек должен получить соответствующее образование,поработать в этой области. А так что бы менять деятельность на 180 градусов. А пойду я в политику! А иди ты...направление народ задаст. У нас и так что не депутат то чудо, смеяться больно.
...не исключает, что в будущем пойдет в политику
ага, будет представителем страны Нейтралия)))
Он коммунист. Хотя будущее за социализмом...
Ну какой он политик, я сам спортсмен в прошлом, отношусь к нему с уважением, но ребята, которые успешно занимались спортом, выезжали на международные старты, видели как должно все быть ка живут и работают, какие зарплаты в других странах, да даже в одной стране, но разных регионах, Москве например, они живут в плену илюзий, что их все уважают,должны прислушиваться к их мнению, советам, но на самом деле они не нужны никому, они оторваны от реальности жизни в России, пример Ваня Нифонтов, депутат, хочет свернуть горы, стал президентом федерации алтайского края, но столкнулся с реальностью и забуксовал. К сожелению работать тренером ребята не хотят, это очень тяжело поднять кого то с детского возраста, да и платят мало.
28.04.2020 10:59
- гость -
Ну да. А потом такие вот "не дистанциировавшиеся" принимают законы, которые только что в страшном сне могут присниться. Не понимая, как оно работает и может ли вообще работать. Или инициативы вносят бредовые. Пусть идет в спортивные функционеры, если приспичило.
правильно, спортсмены умеют руку поднимать, рефлекс у них хороший