Пожар на Алтае унес жизни двоих человек

Пожар произошел в трехквартирном жилом доме в селе Кебезень Республики Алтай. Огонь уничтожил все три квартиры, а также надворные постройки. Общая площадь возгорания составила более 180 кв.м, сообщили amic.ru в региональном ГУ МЧС.

В результате погибли 51-летняя женщина и 62-летний мужчина. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Как уже сообщал amic.ru, в ночь на 26 апреля произошел крупный пожар в селе Маралиха Алтайского края. Загорелся частный дом. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 34-летней хозяйки и троих ее детей: сыновей в возрасте 16 и семи лет, а также двухлетней дочери. 12-летняя девочка в это время находилась в гостях у бабушки и осталась жива.