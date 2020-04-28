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Гузееву, критиковавшую россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды оштрафовали

, ИА "Амител"
Телеведущая превысила скорость
Фото: okultureno.ru

Фото: okultureno.ru

Телеведущую Ларису Гузееву, которая агрессивно критиковала россиян за прогулки в период пандемии, дважды оштрафовали во время режима повышенной готовности в Москве, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, 15 и 16 апреля Гузеева передвигалась на Lexus по Ленинградскому шоссе и нарушила скоростной режим.

"Lexus Гузеевой несся со скоростью на 20-40 километров в час, превышая максимально допустимую на том участке дороги. А уже 16 апреля она повторила свой же "подвиг" и снова сильно превысила скорость", – рассказали в правоохранительных органах.

Причина такой спешки 60-летней ведущей неизвестна. Вероятно, она прервала режим самоизоляции и вернулась к съемкам в новом проекте. Отмечается, что актриса штрафы до сих пор не оплатила.

Ранее Гузеева обматерила россиян за прогулки во время пандемии. Тогда телеведущая была возмущена тем, что люди не придерживаются рекомендаций по соблюдению домашнего режима и призвала всех нарушителей убиться об стенку.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.04.2020 10:20
гость

А как же самой " убиться о стенку"?... (не соблюдение бабушкой самоизоляции)...

28.04.2020 11:18
Мимопроходящий

Обматерила она россиян заслуженно и правильно. Но вот теперь она сама сделала то, за что всех и материла. Это пичалька. Правила едины для всех. Сидеть надо было дома. Пусть теперь себя в зеркало материт.

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