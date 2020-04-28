Пассажиропоток в Барнауле упал на 72%

Пассажиров в общественном транспорте Барнаула стало на 72% меньше по сравнению с обычными днями. В связи с этим выпуск машин на линию сокращен на 38%. Об этом на очередном заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции рассказал замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

В свою очередь, вице-мэр по социальной политике Александр Артемов сообщил, что в школах краевой столицы продолжается дистанционный учебный процесс, в 137 детсадах работают дежурные группы. Их посещают более 1400 воспитанников. Это порядка 3,5% от общего числа детей, которые ходят в садики в обычные дни, уточняет пресс-центр мэрии.

Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, в Барнауле COVID-19 заболел 81 человек.