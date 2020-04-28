Вторник, 28 Апрель, 14:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,5
€ 80,76
26°

87147 +0
Обь
448см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Диагностический центр получил два авто для борьбы с коронавирусом

, ИА "Амител"
Транспорт учреждению предоставил единоросс Александр Лисицын
Lada для ДЦАК. Фото: пресс-служба партии 'Единая Россия'

Lada для ДЦАК. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Два автомобиля для перевозки анализов на коронавирус предоставил Диагностическому центру Алтайского края барнаульский бизнесмен, депутат гордумы от "Единой России" Александр Лисицын. Об этом сообщает пресс-служба партии.

ДЦАК получил две новые машины Lada (XRAY Cross и Vesta Cross) бесплатно и пока в бессрочное пользование от автоцентра "ЮГ", которым руководит Лисицын.

"Как член "Единой России" и предприниматель я не мог остаться в стороне от нашей общей проблемы. Считаю, что все мы должны по мере своих сил и возможностей вносить вклад в борьбу с нашим общим "врагом" – коронавирусом. Пока мы не справимся с этой инфекцией, автомобили останутся в полном распоряжении центра", – пояснил депутат.

По словам главного врача Диагностического центра Оксаны Лексенковой, ежедневно в центр поступают мазки на коронавирус со всех медицинских учреждений Алтайского края.

"Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на нашу просьбу", – добавила главврач.

Также депутаты и организации передали учреждению питание для медицинского персонала, дезинфицирующие средства и тест-системы. Депутатский корпус и дальше будет обеспечивать врачей всем необходимым, подчеркнул руководитель фракции ЕР в гордуме Вячеслав Перерядов.

"Несмотря на ту ситуацию, в которой сейчас находится бизнес, наши предприниматели готовы взять на себя дополнительную ответственность и помогать. Мы будем и в дальнейшем поддерживать докторов", – сказал он.

Ранее "Единая Россия" предоставила в бессрочное пользование автомобили персоналу городских больниц № 4 и № 5. Единороссы взяли шефство над изолированными врачами больницы № 5 и Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которым пришлось временно оставить свои семьи.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.04.2020 10:33
- гость -

Пью кофе, слушаю Первый канал. Сегодня профессиональный день работников скорой помощи. Фельдшеры разных регионов рассказывают о вызовах. Мужской голос: «У девушки 27 недель беременности, кровотечение, началась родовая деятельность. А до роддома 60 км. Пришлось на месте спасать и женщину, и ребенка». Надо же, удивляюсь, где такое возможно? Оказывается, Алтайский край. Всё просто. Чудеса оптимизации.

28.04.2020 10:38
- гость -

А че только два? коли еддирас и из бюджета кормишься, дари четыре.

28.04.2020 10:44
- гость -

Стырил двадцать, вернул два. Красотища.

28.04.2020 11:04
Barnaul

всё, что вам не делается, всё обосрете!
Не подарил - козел, подарил - все равно козел, что мало. А сами сидите лежа на диване, плюете в потолок потягивая с утра балтику 9, диванные критики)
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?

28.04.2020 11:13
- гость -

Сами то доброго сделали чего в своей жизни?

Тебя до сих пор не отмудохали. Это считается за доброе дело?

28.04.2020 11:22
- гость -


Barnaul
всё, что вам не делается, всё обосрете!
Не подарил - козел, подарил - все равно козел, что мало. А сами сидите лежа на диване, плюете в потолок потягивая с утра балтику 9, диванные критики)
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?


подождите !
скоро адепты Ховналитья -нестриженый с лобком ,месный туниядец и стареющий деда -ворчун козя подтянутся.
у них времени вагон с тележкой,забот нет никаких.Все вам распишут.

28.04.2020 11:34
- гость -

11:04
Barnaul
Просто у людей уже аллергия на единороссов.

28.04.2020 13:12
- гость -

ежедневно в центр поступают мазки на коронавирус со всех медицинских учреждений Алтайского края.
"Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства ...

Мазки медучреждения привозят сами, результаты тоже забирают. Или ДЦ за биоматериалом по краю ездит, собирает?

28.04.2020 13:41
Татьяна

Почему не помочь, если есть такая возможность! Молодец Лисицын, не остался в стороне, это о многом говорит: неравнодушен, болеет за общее дело, помогает простым людям.
Не все ведь кинулись помогать, комментарий написать проще!

28.04.2020 14:13
- гость -

Татьяна, совершенно правильно - все кто может, тот и помогает, а не устраивает рекламные акции Едра, себя и своего автосалона.
И ещё вопрос к вашему посту: по какому курсу сейчас 30 серебренников?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:42
Поплакать и вытереть сопли. Водонаева рассказала, как победить стресс в самоизоляции 0
14:33
Три школы Алтайского края вошли в топ-300 лучших по России 1
14:19
Алтайский Росреестр рассказал, сколько проверок пришлось свернуть из-за COVID-19 1
14:04
Стал известен критерий завершения пандемии COVID-19 в России 4
13:53
Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона 9
13:41
Экзамены на водительские права. Можно ли сдать во время пандемии и как они проходят? 0
13:29
В Рубцовске запретят ездить без защитной маски в общественном транспорте 3
13:15
Ковид ковидом, а пляж по расписанию: в Барнауле определили подрядчика на летний сезон 1
13:06
За сутки в Алтайском крае произошло 72 пожара, большинство из них – природные 2
12:55
Родительский день. Как, несмотря на пандемию, барнаульцы отправились на кладбища 9
12:44
Кредитные каникулы. Эксперт о том, кто может воспользоваться и что нужно о них знать 0
12:31
"Сказали, убийство". Отец пропавшей на Алтае девушки о том, как нашли тела детей 5
12:16
Платную регистрацию мобильных телефонов могут ввести в России в 2021 году 26
12:03
Очередная группа алтайских туристов прилетела из Вьетнама 12
11:52
20-летний барнаулец взял в аренду игровую приставку и продал её 0
11:39
Алтайские антимонопольщики спрогнозировали падение стоимости лимонов 4
11:29
Пентагон опубликовал видео с НЛО 4
11:15
Еще шесть человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае 4
10:56
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 14 человек 24
10:55
На Алтае нетрезвая автоледи устроила ДТП и перевернула автомобиль. Фото 7
10:43
Метеорологи: вслед за пандемией придут потоп, засуха, голод и саранча 13
10:30
СК возбудил уголовное дело по факту избиения полицейскими жителя Змеиногорска 23
10:19
Диагностический центр получил два авто для борьбы с коронавирусом 10
10:07
Пассажиропоток в Барнауле упал на 72% 8
09:53
Гузееву, критиковавшую россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды оштрафовали 2
09:40
Пожар на Алтае унес жизни двоих человек 0
09:29
Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику 32
09:16
"Им стыдно просить о помощи". Как волонтеры помогают пожилым людям на Алтае 1
09:03
Священников, которые допустили заражение коронавирусом в церкви, будут наказывать 13
08:48
Экономист предсказал обеднение среднего класса в России 24
08:38
Роспотребнадзор предлагает продлить режим самоизоляции до 12 мая 12
08:29
Россияне устроили самую массовую онлайн-вечеринку в ZOOM 0
08:17
"Кто о нас позаботится?". Что думают барнаульцы о самоизоляции за свой счет 31
08:04
Барнаулец пожаловался на срубленные деревья у трассы. Власти говорят, что так и надо 10
07:51
Парень потратил на пластику 12 млн рублей, чтобы стать похожим на Бузову 23
07:36
Число зараженных COVID-19 в Республике Алтай достигло 30 3
07:30
Показал, кто тут "папка". Истории о том, как бизнес выживает в условиях коронавируса 7
07:16
Австралийский хор исполнил "На поле танки грохотали...". Видео 7
07:05
Не до ледовых дворцов: алтайскому спорту собираются урезать расходы из-за COVID-19 4
06:59
Более 500 человек в Алтайском крае добровольно сдали тест на коронавирус 7
06:46
Социологи: барнаульцы довольны жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день 39
06:37
Животные, которые соблюдают дистанцирование лучше людей 0
06:28
Ученые рассказали, когда закончится вспышка коронавируса в России 3
06:14
"Боятся дышать": москвичка c COVID прилетела к парню на Алтай и напугала все село 11
06:03
Жара и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 апреля 0
23:54
Выяснилось, сколько денег жители Алтайского края держат в банках 4
23:09
Песков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 2
22:38
Более 200 несовершеннолетних нарушителей самоизоляции поймала полиция в Барнауле 5
22:05
"Почти всем работать разрешили". Томенко поделился опытом поддержки бизнеса 3
21:39
"Пока рано". В Кремле рассказали о реакции Путина на церковную мозаику с ним 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.