Диагностический центр получил два авто для борьбы с коронавирусом

Два автомобиля для перевозки анализов на коронавирус предоставил Диагностическому центру Алтайского края барнаульский бизнесмен, депутат гордумы от "Единой России" Александр Лисицын. Об этом сообщает пресс-служба партии.

ДЦАК получил две новые машины Lada (XRAY Cross и Vesta Cross) бесплатно и пока в бессрочное пользование от автоцентра "ЮГ", которым руководит Лисицын.

"Как член "Единой России" и предприниматель я не мог остаться в стороне от нашей общей проблемы. Считаю, что все мы должны по мере своих сил и возможностей вносить вклад в борьбу с нашим общим "врагом" – коронавирусом. Пока мы не справимся с этой инфекцией, автомобили останутся в полном распоряжении центра", – пояснил депутат.

По словам главного врача Диагностического центра Оксаны Лексенковой, ежедневно в центр поступают мазки на коронавирус со всех медицинских учреждений Алтайского края.

"Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на нашу просьбу", – добавила главврач.

Также депутаты и организации передали учреждению питание для медицинского персонала, дезинфицирующие средства и тест-системы. Депутатский корпус и дальше будет обеспечивать врачей всем необходимым, подчеркнул руководитель фракции ЕР в гордуме Вячеслав Перерядов.

"Несмотря на ту ситуацию, в которой сейчас находится бизнес, наши предприниматели готовы взять на себя дополнительную ответственность и помогать. Мы будем и в дальнейшем поддерживать докторов", – сказал он.

Ранее "Единая Россия" предоставила в бессрочное пользование автомобили персоналу городских больниц № 4 и № 5. Единороссы взяли шефство над изолированными врачами больницы № 5 и Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которым пришлось временно оставить свои семьи.