Диагностический центр получил два авто для борьбы с коронавирусом

Два автомобиля для перевозки анализов на коронавирус предоставил Диагностическому центру Алтайского края барнаульский бизнесмен, депутат гордумы от "Единой России" Александр Лисицын. Об этом сообщает пресс-служба партии.
ДЦАК получил две новые машины Lada (XRAY Cross и Vesta Cross) бесплатно и пока в бессрочное пользование от автоцентра "ЮГ", которым руководит Лисицын.
"Как член "Единой России" и предприниматель я не мог остаться в стороне от нашей общей проблемы. Считаю, что все мы должны по мере своих сил и возможностей вносить вклад в борьбу с нашим общим "врагом" – коронавирусом. Пока мы не справимся с этой инфекцией, автомобили останутся в полном распоряжении центра", – пояснил депутат.
По словам главного врача Диагностического центра Оксаны Лексенковой, ежедневно в центр поступают мазки на коронавирус со всех медицинских учреждений Алтайского края.
"Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на нашу просьбу", – добавила главврач.
Также депутаты и организации передали учреждению питание для медицинского персонала, дезинфицирующие средства и тест-системы. Депутатский корпус и дальше будет обеспечивать врачей всем необходимым, подчеркнул руководитель фракции ЕР в гордуме Вячеслав Перерядов.
"Несмотря на ту ситуацию, в которой сейчас находится бизнес, наши предприниматели готовы взять на себя дополнительную ответственность и помогать. Мы будем и в дальнейшем поддерживать докторов", – сказал он.
Ранее "Единая Россия" предоставила в бессрочное пользование автомобили персоналу городских больниц № 4 и № 5. Единороссы взяли шефство над изолированными врачами больницы № 5 и Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которым пришлось временно оставить свои семьи.
Комментарии
Пью кофе, слушаю Первый канал. Сегодня профессиональный день работников скорой помощи. Фельдшеры разных регионов рассказывают о вызовах. Мужской голос: «У девушки 27 недель беременности, кровотечение, началась родовая деятельность. А до роддома 60 км. Пришлось на месте спасать и женщину, и ребенка». Надо же, удивляюсь, где такое возможно? Оказывается, Алтайский край. Всё просто. Чудеса оптимизации.
А че только два? коли еддирас и из бюджета кормишься, дари четыре.
Стырил двадцать, вернул два. Красотища.
всё, что вам не делается, всё обосрете!
Не подарил - козел, подарил - все равно козел, что мало. А сами сидите лежа на диване, плюете в потолок потягивая с утра балтику 9, диванные критики)
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?
Тебя до сих пор не отмудохали. Это считается за доброе дело?
Barnaul
всё, что вам не делается, всё обосрете!
Не подарил - козел, подарил - все равно козел, что мало. А сами сидите лежа на диване, плюете в потолок потягивая с утра балтику 9, диванные критики)
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?
подождите !
скоро адепты Ховналитья -нестриженый с лобком ,месный туниядец и стареющий деда -ворчун козя подтянутся.
у них времени вагон с тележкой,забот нет никаких.Все вам распишут.
11:04
Barnaul
Просто у людей уже аллергия на единороссов.
ежедневно в центр поступают мазки на коронавирус со всех медицинских учреждений Алтайского края.
"Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства ...
Мазки медучреждения привозят сами, результаты тоже забирают. Или ДЦ за биоматериалом по краю ездит, собирает?
Почему не помочь, если есть такая возможность! Молодец Лисицын, не остался в стороне, это о многом говорит: неравнодушен, болеет за общее дело, помогает простым людям.
Не все ведь кинулись помогать, комментарий написать проще!
Татьяна, совершенно правильно - все кто может, тот и помогает, а не устраивает рекламные акции Едра, себя и своего автосалона.
И ещё вопрос к вашему посту: по какому курсу сейчас 30 серебренников?