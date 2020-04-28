Диагностический центр получил два авто для борьбы с коронавирусом

Два автомобиля для перевозки анализов на коронавирус предоставил Диагностическому центру Алтайского края барнаульский бизнесмен, депутат гордумы от "Единой России" Александр Лисицын. Об этом сообщает пресс-служба партии.
ДЦАК получил две новые машины Lada (XRAY Cross и Vesta Cross) бесплатно и пока в бессрочное пользование от автоцентра "ЮГ", которым руководит Лисицын.
"Как член "Единой России" и предприниматель я не мог остаться в стороне от нашей общей проблемы. Считаю, что все мы должны по мере своих сил и возможностей вносить вклад в борьбу с нашим общим "врагом" – коронавирусом. Пока мы не справимся с этой инфекцией, автомобили останутся в полном распоряжении центра", – пояснил депутат.
По словам главного врача Диагностического центра Оксаны Лексенковой, ежедневно в центр поступают мазки на коронавирус со всех медицинских учреждений Алтайского края.
"Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на нашу просьбу", – добавила главврач.
Также депутаты и организации передали учреждению питание для медицинского персонала, дезинфицирующие средства и тест-системы. Депутатский корпус и дальше будет обеспечивать врачей всем необходимым, подчеркнул руководитель фракции ЕР в гордуме Вячеслав Перерядов.
"Несмотря на ту ситуацию, в которой сейчас находится бизнес, наши предприниматели готовы взять на себя дополнительную ответственность и помогать. Мы будем и в дальнейшем поддерживать докторов", – сказал он.
Ранее "Единая Россия" предоставила в бессрочное пользование автомобили персоналу городских больниц № 4 и № 5. Единороссы взяли шефство над изолированными врачами больницы № 5 и Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которым пришлось временно оставить свои семьи.
Комментарии
Пью кофе, слушаю Первый канал. Сегодня профессиональный день работников скорой помощи. Фельдшеры разных регионов рассказывают о вызовах. Мужской голос: «У девушки 27 недель беременности, кровотечение, началась родовая деятельность. А до роддома 60 км. Пришлось на месте спасать и женщину, и ребенка». Надо же, удивляюсь, где такое возможно? Оказывается, Алтайский край. Всё просто. Чудеса оптимизации.
А че только два? коли еддирас и из бюджета кормишься, дари четыре.
Стырил двадцать, вернул два. Красотища.
всё, что вам не делается, всё обосрете!
Не подарил - козел, подарил - все равно козел, что мало. А сами сидите лежа на диване, плюете в потолок потягивая с утра балтику 9, диванные критики)
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?
Тебя до сих пор не отмудохали. Это считается за доброе дело?
Barnaul
всё, что вам не делается, всё обосрете!
Не подарил - козел, подарил - все равно козел, что мало. А сами сидите лежа на диване, плюете в потолок потягивая с утра балтику 9, диванные критики)
Сами то доброго сделали чего в своей жизни?
подождите !
скоро адепты Ховналитья -нестриженый с лобком ,месный туниядец и стареющий деда -ворчун козя подтянутся.
у них времени вагон с тележкой,забот нет никаких.Все вам распишут.
11:04
Barnaul
Просто у людей уже аллергия на единороссов.