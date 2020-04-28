Метеорологи: вслед за пандемией придут потоп, засуха, голод и саранча

Вслед за пандемией COVID-19 в 2020 году планету ждут пожары, потоп и гуманитарный кризис. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявления метеорологов и международных организаций.

Карантин изменил жизнь на планете, но не отменил глобальное потепление. Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате NCEI, в марте 2020 года планета рекордно нагрелась.

Предыдущий рекорд зафиксировали в 2016 году на фоне Эль-Ниньо – феномена повышения температуры воды в Тихом океане. В этом году моря рекордно потеплели и без него, что может привести к полугодовому сезону ураганов.

Тайфуны и цунами нанесут ущерб экономике прибрежных стран, например, США и Японии, а уровень воды продолжит расти, что вызовет потопы во многих уголках мира.

Но нагревание морей сопровождается жарой на суше. Согласно данным европейского C3S, 2019 год в Европе был самым жарким за всю историю наблюдения. В районе Женевы и Гренобля дождя не было 40 дней, а уровень водохранилищ на Украине и в Румынии упал до критических отметок.

Повсеместная засуха приводит к неурожаю. В США по местной пятибалльной шкале наблюдается засуха второй и третьей степени. Если она не прекратится в ближайшие два-три месяца, страна рискует остаться без урожая зерновых.

Как ранее сообщил amic.ru, глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предрек миру крупнейший гуманитарный кризис, который может привести к смерти сотен тысяч людей от голода. Он заявил, что из-за нехватки еды количество голодающих вырастет на 265 миллионов человек, вдобавок к тому миллиарду, который уже страдает от недоедания.

При этом из-за пандемии многие богатые государства начинают пересматривать свои продовольственные программы. По его мнению, если они откажутся от поддержки, то голод грозит более чем 30 странам.

Но это еще не вся картина грядущего апокалипсиса, подчеркивают эксперты. В Йемене на фоне теплой и дождливой зимы родилось рекордное количество саранчи. Нашествие уже затронуло Ближний Восток, Африку и Азию. Вредители могут уничтожить новые урожаи в этих государствах и усугубить масштабный голод.