Метеорологи: вслед за пандемией придут потоп, засуха, голод и саранча

Вслед за пандемией COVID-19 в 2020 году планету ждут пожары, потоп и гуманитарный кризис. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявления метеорологов и международных организаций.
Карантин изменил жизнь на планете, но не отменил глобальное потепление. Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате NCEI, в марте 2020 года планета рекордно нагрелась.
Предыдущий рекорд зафиксировали в 2016 году на фоне Эль-Ниньо – феномена повышения температуры воды в Тихом океане. В этом году моря рекордно потеплели и без него, что может привести к полугодовому сезону ураганов.
Тайфуны и цунами нанесут ущерб экономике прибрежных стран, например, США и Японии, а уровень воды продолжит расти, что вызовет потопы во многих уголках мира.
Но нагревание морей сопровождается жарой на суше. Согласно данным европейского C3S, 2019 год в Европе был самым жарким за всю историю наблюдения. В районе Женевы и Гренобля дождя не было 40 дней, а уровень водохранилищ на Украине и в Румынии упал до критических отметок.
Повсеместная засуха приводит к неурожаю. В США по местной пятибалльной шкале наблюдается засуха второй и третьей степени. Если она не прекратится в ближайшие два-три месяца, страна рискует остаться без урожая зерновых.
Как ранее сообщил amic.ru, глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предрек миру крупнейший гуманитарный кризис, который может привести к смерти сотен тысяч людей от голода. Он заявил, что из-за нехватки еды количество голодающих вырастет на 265 миллионов человек, вдобавок к тому миллиарду, который уже страдает от недоедания.
При этом из-за пандемии многие богатые государства начинают пересматривать свои продовольственные программы. По его мнению, если они откажутся от поддержки, то голод грозит более чем 30 странам.
Но это еще не вся картина грядущего апокалипсиса, подчеркивают эксперты. В Йемене на фоне теплой и дождливой зимы родилось рекордное количество саранчи. Нашествие уже затронуло Ближний Восток, Африку и Азию. Вредители могут уничтожить новые урожаи в этих государствах и усугубить масштабный голод.
Комментарии
а где обещанный метеор? что бы раз и все
Ничего, правительство и президент РФ всем пострадавшим отправят гуманитарную помощь и простят долги
@придут потоп, засуха, голод и саранча@
и клещи еще!!
Уже выделяют :
Кабмин России принял решение выделить до $10 млн Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для борьбы с нашествием саранчи в африканских странах. Об этом говорится распоряжении правительства, опубликованном в понедельник, 27 апреля, на официальном портале правовой информации.
«Внести в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос Российской Федерации в размере до $10 млн США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по борьбе с нашествием саранчовых», ― отмечается в документе.
Пророк Исайя давно предупреждал нас...
Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней.
И что будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с господином его; что со служанкою, то и с госпожею ее; что с покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост.
Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие.
Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли́.
И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет.
За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей.
Плачет сок грозда; болит виноградная лоза; воздыхают все веселившиеся сердцем.
***
Итак славьте Господа на востоке, на островах морских – имя Господа, Бога Израилева.
От края земли мы слышим песнь: «Слава Праведному!» И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски.
Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!
Ну наконец то!? Хоть какая то логическая развязка происходящего... А то я уж замучился годать, что там дольше...
28.04.2020 11:11
- гость -
Ну наконец то!? Хоть какая то логическая развязка происходящего... А то я уж замучился годать, что там дольше...
Погодай исщо, чё апосля апакалыпсисса будит.
Не зря водолаз в скафандре сидит на Валдае.
Вот так во вселенной исчезают разумные цивилизации, никого кроме нас не осталось, и мы медным тазом скоро накроемся...))