Пентагон опубликовал видео с НЛО

Пентагон опубликовал три видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, передвигающиеся с феноменальной скоростью, сообщает издание CNN.

Непознанные воздушные тела сняли с помощью инфракрасных камер на борту самолета. На двух роликах слышно, как пилоты шокированы скоростью объекта, предположив, что это может быть дрон. Отметим, что на сегодня таких технологий официально не существует.

По словам представителя Пентагона Сью Гоу, ролики представлены с целью развеять мифы на тему того, реальные ли это записи или нет. По оценке внутреннего департамента, рассекречивание видео с НЛО не раскрывает секретных возможностей американских технологий.

Напомним, ранее в Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.