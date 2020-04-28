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СК возбудил уголовное дело по факту избиения полицейскими жителя Змеиногорска

, ИА "Амител"
Стражей порядка подозревают в превышении должностных полномочий
Кадр из видео

Кадр из видео

Алтайский следственный комитет провел проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением специальных средств". Поводом стала информация о том, что сотрудники полиции Змеиногорска избили 44-летнего местного жителя, используя дубинки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел 24 апреля – в первый день карантина, который в Змеиногорском районе в связи с массовым заражением работников местного рудника ввел губернатор Виктор Томенко. Судя по кадрам видео, на местного жителя набросились восемь полицейских. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил служебную проверку.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.04.2020 10:41
- гость -

Спасибо видео.

28.04.2020 10:45
- гость -

Они его прям добить хотели?Ужас.

28.04.2020 10:46
Еугений

Исполнительность и послушание в России зашкаливает. Один наверняка быковать начал, (свобода че!) другие в неадеквате стали исполнять закон. Ну люди то из одной страны.

28.04.2020 10:49
А как иначе ?

Лупивший из за спины дубиной явно не совсем здоров или совсем не понимает кем и где он работает. Чему их учат в пресловутом БЮИ ? Как им объясняют их права и ОБЯЗАННОСТИ ? Ибо рядовой состав проходит курс подготовки теперь там же. Как такие психи проходят мед. комиссию . Или некомплект и не желание нормальных молодых людей служить там объясняет все ...

28.04.2020 10:52
Марина

Спасибо видео! А сколько действий не попало на такое видео???
Надеюсь не замнут дело, типо штрафом и т.д. Таких людей не должно быть в органах!

28.04.2020 10:55
тонька

жестко наказать.

28.04.2020 10:58
- гость -

ОБЫЧНО ВЕЗУТ В ОБЕЗЬЯННИК И ТАМ ПРЕССУЮТ
ВПРЕДЬ БУДУТ УМНЕЕ

28.04.2020 10:59
гоги

В прошлом году инвалида на костылях избили, сдается мне это все те же

28.04.2020 11:03
- гость -

И вот им разрешат стрелять на поражение при любом случае и установят правило априори быть правым... Получил бы мужик пулю вместо дубинкой по спине.., а потом бы сказали, что полицейские были не правы и им погрозят пальчиком!

28.04.2020 11:05
- гость -


28.04.2020 10:49
А как иначе ?
Ты знаешь кто там учится? Те, кому все равно к решетке. С той или этой стороны.

28.04.2020 11:07
- гость -

А что вы хотели от полицаев? Хорошо хоть Коммунистов не вешают, как в войну. И хаты не сжигают. Пока что..

28.04.2020 11:19
CALIBR

Уволят его ,понятно а вот как он жить будет лишившись иммунитета полицейского среди тех над кем быковал и издевался - это надо посмотреть.
Остальные тоже не айс - ни одна,обличенная властью полицейская дубина,не удосужилась прекратить или сделать замечание удоду.

28.04.2020 11:21
- гость -

28.04.2020 10:52
Марина
Спасибо видео! А сколько действий не попало на такое видео???

Да Мариночка, мне в 95-м мусора два ребра сломали и на лице гематомы, а прокурорский питух говорил, вот если бы видео было, или хотябы свидетели, а так что я им предъявлю, они говорят не мы. Так и замял дело.

28.04.2020 11:29
- гость -

А что вы хотели от полицаев? Хорошо хоть Коммунистов не вешают, как в войну. И хаты не сжигают. Пока что..

Еще не вечер. Зря что ли коронавирус придумали.

28.04.2020 11:45
- гость -

Я родилась и училась в школе в Змеиногорске. Мне стыдно за своих земляков. Возможно, я знаю кого то из этих нелюдей

28.04.2020 11:46
Дмитрий

Сзади, уже лежачего, безоружного - нда, герой, как правда таких неадекватов набирают туда, и сколько их там работает таких нераскрытых, которые не попадаются на камеру, а потом еще че-то говорят про доверие к ним

28.04.2020 12:13
- гость -

на Страуса похож

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