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"Дома простоят 300 лет". Как алтайский завод захватывает "кирпичный" рынок Сибири

, ИА "Амител"
В компании уверены, что кирпич никогда не заменит ни один материал
Кирпичные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Кирпичные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Почти половину многоквартирных домов в Алтайском крае, по данным Союза строителей, застройщики возводят из кирпича. Спрос на этот материал за последние несколько лет увеличился, отмечают производители. Они уверены: произошло это из-за возросших требований покупателей к качеству новостроек. Барнаульцам важно, чтобы дома были теплыми, экологичными, "дышащими", красивыми. Многоэтажки из кирпича соответствуют этим запросам покупателей, а еще такие здания долговечные и простоят до 300 лет, уверен руководитель алтайского завода "Стройберг" Михаил Дыров. Сейчас компания выпускает не только белый силикатный кирпич, но и цветной, и гиперпрессованный. Как часто используют застройщики эти новинки в своих проектах, какие сибирские регионы завоевывает "Стройберг" и почему кустарные производители не могут конкурировать с крупными заводами, Михаил Дыров рассказал amic.ru.

Покорить Сибирь

– Строительный сезон в Барнауле начался, несмотря на введенный режим самоизоляции и непростую экономическую ситуацию. Как изменилась работа вашей компании в этот период?

– После недельного простоя в начале апреля 2020 года руководство нашего региона приняло верное, на мой взгляд, решение, отменив запрет на работу строительного комплекса. Наша отрасль – стержень в экономике государства, как арматура в железобетонных изделиях. За строителями тянутся многие производства: добыча сырья, производство материалов, металла и другие сферы.

Хотя мы, как одна из составляющих стройиндустрии, уже все почувствовали на себе последствия и недельной "паузы", и снижения курса иностранной валюты. На нашем предприятии собственное сырье, мы ни от кого не зависим, поэтому технология производства кирпича не изменилась. Однако оборудование у нас немецкое, комплектующие покупаем за рубежом. В связи с ростом курса евро и закрытием границ их стоимость значительно возросла.

Больно бьют по предприятию весенние ограничения для движения грузовиков по региональным трассам. Ежегодно в апреле их закрывают на "просушку" для сохранности дорожного полотна. В ближайших регионах из-за непростой экономической ситуации дороги открыли и отменили ограничения по весу. Но только не в Алтайском крае.

Так как наши карьеры находятся далеко от предприятия, и мы не можем по максимуму нагружать транспорт, то он ездит полупустым. Из-за этого количество рейсов увеличилось, а себестоимость производства подорожала. Все возросшие расходы на доставку, увы, ложатся на потребителя. Тем не менее пока мы удерживаем цену на продукцию на прежнем уровне, какой она была до всех форс-мажоров, подорожала только доставка. Мы постараемся максимально долго сохранить "старую" стоимость, но повышение в любом случае неизбежно.

– Кому сейчас компания доставляет продукцию: это только алтайские предприятия или в списке ваших партнеров есть застройщики из других регионов?

– Сегодня компания занимает 70-75% рынка силикатного кирпича Алтайского края. Теперь мы ищем партнеров по всей Сибири. Уже выходим на рынок Новосибирска, там есть дилер, который представляет нашу продукцию. Также "Стройберг" работает с компаниями в Омской области, совсем недавно мы отгрузили в этот регион первую партию товара. Ведем переговоры о работе в Кузбассе.

– Чем эти рынки отличаются от алтайского?

– Во многих сибирских регионах застройщики работают в основном с керамическим кирпичом. Но последние годы мы замечаем их интерес к силикатному. Однако больших и надежных заводов, которые бы могли предложить этот материал высокого качества, в регионах нет. Эта ниша там свободна, поэтому мы решили ее занять.   

– Планирует ли "Стройберг" работать с другими странами?

– Теоретически да. Например, в соседнем Казахстане мы может конкурировать более высоким качеством, чем у местных производителей. У нас отличный состав сырья, идеальная геометрия, высокий контроль на всех этапах производства, лабораторные анализы, испытания. Но в этой стране другие условия налогообложения, другие цены на энергоносители, ресурсы. Это осложняет работу. Поэтому пока выход на рынки других стран только в планах.  

– Ваша компания одной из первых на Алтае запустила производство цветного силикатного кирпича. В линейке продукции есть разные оттенки: персиковый, желтый, оранжевый, серый, шоколадный. Что подтолкнуло компанию начать выпуск нового продукта? 

– Так мы решили повысить конкурентные преимущества силикатного кирпича. Цветной ничем не отличается от белого: он проходит все те же этапы создания и контроля, только с добавлением красящего пигмента. Зато цветной силикатный кирпич имеет все четыре рабочие грани, у керамического их только три. Это упрощает процесс кладки.

Сторонники керамического кирпича отмечают его экологическую чистоту. Но ведь и силикатный делают из природных материалов – песка, извести и воды. Вся чистота материалов подтверждена в лабораториях. Сейчас силикатный кирпич, будь то цветной или белый, выигрывает по многим показателям. Я думаю, когда все застройщики и частные компании это поймут, цветной силикатный кирпич ждет большое будущее.

– А какое у него настоящее? 

– Пока застройщики края только присматриваются к этому материалу. Но мы наладили выпуск цветной продукции совсем недавно, поэтому не все компании знают о нем. Мешает и консервативный подход в строительстве, недоверие к новинкам. Мол, лучше взять керамический кирпич, он чуть полегче, чуть подешевле. Но если оценивать в плане долговечности, то силикатный служит дольше. Застройщики других регионов давно используют цветной кирпич в работе. Именно его мы поставляем в Омск. Этот материал можно использовать как основу домов, так и для облицовки фасада. Дома из цветного кирпича выглядят эффектнее и интереснее.

Дома на 300 лет

– Несколько лет назад "Стройберг" начал выпускать прессованный кирпич. В чем особенность этого материала и где его используют?

– Гиперпрессованный кирпич строители называют еще иногда бетонным. Но это не совсем верно. Эти продукты производят по разным технологиям. Бетонный делают несколько предприятий нашего города по аналогии с бетонными блоками. Гиперпрессованный несколько иной продукт. В прессе под очень высоким давлением частицы массы, из которой состоит кирпич, "надламываются", и у изделия появляются дополнительные минеральные связи. За счет них кирпич становится прочным и плотным, у него ровные грани, низкое водопоглощение. Это интересный продукт. Мы рекомендуют использовать его, например, при строительстве цокольных этажей, где от материалов требуется сверхпрочность.

Еще в прошлом году застройщики редко спрашивали гиперпрессованный кирпич, а в этом году используют намного чаще. Видимо, распробовали его свойства и преимущества. Покупают такой материал, кстати, компании не только Барнаула, но и других городов края и Сибири.

– Есть мнение, что кирпич, который производили в XVIII-XIX веке, уступает по качеству современному, ведь во многих домах, построенных более ста лет назад, до сих пор живут люди. Так ли это на самом деле?

– Нельзя сказать, что кирпич, который делали 100-200 лет назад, хуже. Но он и не лучше. Тогда не было таких способов изготовления, как сейчас. Например, технология измельчения, точного дозирования ингредиентов, прессования. Однако и без них дома из старого кирпича стоят более 100 лет. Представьте, сколько будут "жить" наши дома.

– Сколько же?

– Я думаю, раза в три дольше, чем из старого кирпича – 250-300 лет.

Новый спрос – новое предложение

– Союз строителей Алтайского края опубликовал такую статистику: почти 50% многоквартирных домов в регионе возводят из кирпича. Почему эта технология самая популярная у застройщиков?

– С каждым годом потребители предъявляют все более высокие требования к качеству, надежности, безопасности многоквартирных домов. Квадратный метр кирпичного дома стоит дороже. Это знают все. Но это не только из-за себестоимости. Такие дома теплее, крепче, они "дышат", у них высокая звукоизоляция, интересный внешний вид. Из железобетонных панелей невозможно построить дома с оригинальными архитектурными формами, которые украшают наш город.

– Тем не менее "Стройберг" анонсировал на май-июнь 2020 года выпуск нового для компании стройматериала – газобетона. Почему решили наладить выпуск этого продукта? Может ли он когда-нибудь вытеснить кирпич?

– Последние годы на рынке появляется много новых материалов. Но они не могут заменить основные, базисные, в том числе кирпич. Газобетон, шлакоблок, пеноблок – это утеплители. Капитальное многоэтажное строение только из этих материалов построить сложно: их используют лишь в качестве наполнителя для стен в монолитно-каркасных домах. Снаружи такие многоэтажки "зашивают" штукатуркой, керамогранитом и все тем же кирпичом.

Однако спрос на газоблоки стабильно высокий, а у нашего завода есть все необходимое для его выпуска. Поэтому мы и решили внести этот материал в список нашей продукции. Мы хотим предоставить потребителю весь спектр услуг: газобетон – утеплитель, кирпич – основной и декоративный материал. Застройщик у нас может купить все и сразу.

– Есть мнение, что кустарные производители составляют конкуренцию крупным заводам. Мол, их продукция дешевле, значит, спрос на нее больше. Чем опасно приобретение материалов от несертифицированных производителей?

– Некая конкуренция, конечно, присутствует. Но люди стали образованнее. Посмотрите, как за последние несколько лет изменилось отношение человека к себе, как выросли его требования к собственному окружению. На нашем заводе – дорогостоящее качественное оборудование, контроль за производством на всех этапах. Можно ли в гараже сделать такую продукцию? Конечно, нет. Люди это понимают. Даже частные застройщики в сельской местности обращают внимание на качество материала, гарантию, срок работы компании на рынке. "Гараж" сегодня работает, а завтра нет. Кому предъявлять претензии, если дом развалится? Есть вопросы по поводу того, из чего делают материалы в кустарных условиях. У нас вся продукция подтверждена сертификатами качества, экологическими протоколами. Вряд ли человек захочет построить дом себе и своим детям из непонятного материала.

– Какие планы у компании в будущем? Выпуск каких материалов, кроме кирпича и газобетона, можно наладить в Алтайском крае?

– Сейчас наш приоритет – оттачивание, улучшение существующей продукции. У компании есть планы по производству строительных смесей и кладочных клеев, мы хотим выйти на рынки других регионов и закрепиться там. В хорошем смысле – мы одержимы нашим предприятием.

"Стройберг" 
Отдел сбыта: г. Барнаул, ул. Силикатная, дом 16, 3 этаж
Тел. 8-800-775-27-01 (звонок бесплатный)
Режим работы: пн-пт – 8:00-17:00; сб – 8:00-14:00; вс – выходной
Эл. почта: sales@stroyberg.su
Instagram

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.04.2020 08:13
CALIBR

Многоэтажки из кирпича соответствуют этим запросам покупателей, а еще такие здания долговечные и простоят до 300 лет, уверен руководитель алтайского завода "Стройберг" Михаил Дыров.
++++++++++++++++
Жаль,что М.Дыров через 300 лет не сможет ответить по своим обязательствам.

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