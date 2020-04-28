20-летний барнаулец взял в аренду игровую приставку и продал её

Молодой барнаулец взял в аренду игровую приставку стоимостью 22 тысячи рублей и продал её. Теперь его обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился 22-летний житель Барнаула. Он заявил, что накануне молодой человек взял в аренду его игровую приставку, однако в оговоренный срок не вернул гаджет. Хозяин попытался самостоятельно забрать устройство, однако арендатор не стал его отдавать.

Стражи порядка задержали 20-летнего подозреваемого. Он признался, что приставку уже продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, что это не первый подобный случай в городе. В начале апреля amic.ru сообщал, что 28-летний барнаулец взял в аренду игровую приставку и сдал её в комиссионный магазин. В отношении него также завели уголовное дело по статье "Мошенничество".