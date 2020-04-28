На Алтае нетрезвая автоледи устроила ДТП и перевернула автомобиль. Фото

39-летняя жительница села Усть-Кан Республики Алтай пьяной села за руль и попала в ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, 27 апреля в селе Яконур женщина не справилась с управлением Mazda Tribute, съехала с дороги и столкнулась с припаркованной Toyota Carina. От удара ее машина перевернулась, а водителя с полученными травмами отправили в больницу, однако госпитализация не потребовалась.

В ходе разбирательства стражи порядка выяснили, что сельчанка была за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имея прав на управление транспортным средством. В отношении женщины составили административный материал.