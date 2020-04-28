Платную регистрацию мобильных телефонов могут ввести в России в 2021 году

В июле 2021 года в России могут ввести обязательную регистрацию мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, инициатива подразумевает бесплатную регистрацию устройств, которые будут использоваться в России на момент вступления закона в силу, и платную – для новых телефонов. При этом обязанность регистрировать девайсы будет лежать на импортерах, а также на тех россиянах, которые ввезут новое устройство из-за границы.

Размер и порядок платы за процедуру регистрации установит правительство, однако в первой версии документа речь идет о сумме, не превышающей 100 рублей. Подчеркивается, что устройства с SIM-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд, под действие документа не попадут.

Также законопроект предусматривает, что незарегистрированное оборудование и имеющее совпадающий с другим девайсом IMEI может быть заблокировано оператором. Кроме того, с 1 января 2024 года мобильные операторы смогут блокировать потерянные или украденные телефоны. По мнению авторов законопроекта, это позволит бороться с кражами и ограничит непрямые поставки устройств. Уточняется, что сейчас документ проходит финальное согласование в администрации президента.