Еще шесть человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае

За минувшие сутки из больниц Алтайского края выписали еще шесть выздоровевших от COVID-19 пациентов, а общее число излечившихся в регионе достигло 35, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, что за последние 24 часа в Алтайском крае зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, за все время заболели 324 человека.

Как писал amic.ru, 27 апреля губернатор Виктор Томенко ввел пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется провести две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кузбассе.