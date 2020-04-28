Вторник, 28 Апрель, 12:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,5
€ 80,76
25°

87147 +0
Обь
448см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Еще шесть человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число переболевших в регионе достигло 35
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки из больниц Алтайского края выписали еще шесть выздоровевших от COVID-19 пациентов, а общее число излечившихся в регионе достигло 35, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, что за последние 24 часа в Алтайском крае зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, за все время заболели 324 человека.

Как писал amic.ru, 27 апреля губернатор Виктор Томенко ввел пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется провести две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кузбассе.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.04.2020 12:11
гость

Общее число переболевших в регионе достигло 35

На 35 выздоровевших 1 умерший, лучше, чем в целом по миру, где на 4 выздоровевших 1 умерший

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:16
Платную регистрацию мобильных телефонов могут ввести в России в 2021 году 0
12:03
Очередная группа алтайских туристов прилетела из Вьетнама 1
11:52
20-летний барнаулец взял в аренду игровую приставку и продал её 0
11:39
Алтайские антимонопольщики спрогнозировали падение стоимости лимонов 2
11:29
Пентагон опубликовал видео с НЛО 2
11:15
Еще шесть человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае 1
10:56
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 14 человек 14
10:55
На Алтае нетрезвая автоледи устроила ДТП и перевернула автомобиль. Фото 5
10:43
Метеорологи: вслед за пандемией придут потоп, засуха, голод и саранча 9
10:30
СК возбудил уголовное дело по факту избиения полицейскими жителя Змеиногорска 17
10:19
Диагностический центр получил два авто для борьбы с коронавирусом 7
10:07
Пассажиропоток в Барнауле упал на 72% 6
09:53
Гузееву, критиковавшую россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды оштрафовали 2
09:40
Пожар на Алтае унес жизни двоих человек 0
09:29
Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику 21
09:16
"Им стыдно просить о помощи". Как волонтеры помогают пожилым людям на Алтае 1
09:03
Священников, которые допустили заражение коронавирусом в церкви, будут наказывать 12
08:48
Экономист предсказал обеднение среднего класса в России 20
08:38
Роспотребнадзор предлагает продлить режим самоизоляции до 12 мая 12
08:29
Россияне устроили самую массовую онлайн-вечеринку в ZOOM 0
08:17
"Кто о нас позаботится?". Что думают барнаульцы о самоизоляции за свой счет 27
08:04
Барнаулец пожаловался на срубленные деревья у трассы. Власти говорят, что так и надо 10
07:51
Парень потратил на пластику 12 млн рублей, чтобы стать похожим на Бузову 23
07:36
Число зараженных COVID-19 в Республике Алтай достигло 30 3
07:30
Показал, кто тут "папка". Истории о том, как бизнес выживает в условиях коронавируса 5
07:16
Австралийский хор исполнил "На поле танки грохотали...". Видео 6
07:05
Не до ледовых дворцов: алтайскому спорту собираются урезать расходы из-за COVID-19 4
06:59
Более 500 человек в Алтайском крае добровольно сдали тест на коронавирус 7
06:46
Социологи: барнаульцы довольны жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день 38
06:37
Животные, которые соблюдают дистанцирование лучше людей 0
06:28
Ученые рассказали, когда закончится вспышка коронавируса в России 3
06:14
"Боятся дышать": москвичка c COVID прилетела к парню на Алтай и напугала все село 9
06:03
Жара и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 апреля 0
23:54
Выяснилось, сколько денег жители Алтайского края держат в банках 3
23:09
Песков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 2
22:38
Более 200 несовершеннолетних нарушителей самоизоляции поймала полиция в Барнауле 4
22:05
"Почти всем работать разрешили". Томенко поделился опытом поддержки бизнеса 3
21:39
"Пока рано". В Кремле рассказали о реакции Путина на церковную мозаику с ним 1
21:05
Россиян предупредили о рекордной жаре предстоящим летом 0
20:24
В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли еще один район 0
20:20
Навигация на Телецком озере и реке Бие начнется 25 мая 0
19:51
"АвтоВАЗ" приостановит производство до середины мая 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 29 0
18:55
Тела двоих пропавших в Токарево подростков нашли в Алтайском крае 0
18:40
ВЦИОМ: две трети россиян считают меры самоизоляции достаточными или избыточными 4
18:06
Корбалихинский рудник на Алтае продолжает работу в "режиме жизнеобеспечения" 5
17:46
Пропускной режим на границах Алтайского края. Как теперь въехать в регион? 11
17:35
Глава Октябрьского района Барнаула Новиков получил крупный штраф и остался без прав 22
17:28
Полсотни врачей направили в Бийск, чтобы усилить медслужбу 5
17:15
Чиновники в Республике Алтай попали под следствие из-за крупных финансовых махинаций 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.