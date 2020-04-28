"Сказали, убийство". Отчим пропавшей на Алтае девушки о том, как нашли тела детей

Подростков, которые пропали в январе в селе Токарево, нашли с явными следами насильственной смерти. Об этом amic.ru рассказал отчим Ксюши Руденко, Виктор. По его словам, то, что их убили, ясно и без вскрытия, а родственники все так же подозревают соседа, у которого Ксюша и Дима провели последнюю ночь.

О том, что подростков обнаружили, семья узнала утром 27 апреля от волонтера поискового отряда, пояснил Виктор. По его словам, тела Ксюши и Димы нашли недалеко от заринской трассы, в 10 километрах от Токарево.

"К нам утром приехал волонтер. Сказал, что детей нашли и забрал на опознание. Как нам сказали, один из садоводов во время прогулки на них наткнулся. Ксюша и Дима лежали в канавах метрах в 500 друг от друга", – рассказал отчим девушки.

Следствие продолжается, но полицейские сразу сказали родственникам, что подростков убили, добавил Виктор. По его словам, он сам убедился в этом во время опознания.

"Понятно, что это убийство. И у Димы, и у Ксюши головы направо завернуты. Хоронить будем в закрытых гробах, потому что там ужас. Следователь мне сказал, что на Ксюше белье надето на левую сторону. Насиловали ее или нет, узнаем только после вскрытия", – объяснил Виктор.

В краевом Следственном комитете amic.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о следах насильственной смерти. По словам помощника руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Елены Коноваловой, сейчас назначены необходимые экспертизы. По их результатам можно будет делать выводы о причинах произошедшего.

При этом семья Ксюши по-прежнему подозревает 48-летнего Владимира, который жил с ними по соседству и у которого Ксюша и Дима были в гостях накануне пропажи. Напомним, мужчина покончил с собой в отделении полиции Новоалтайска, куда его доставили как свидетеля.

"На него только и думаем. Скорее всего, изнасиловал, одел Ксюшу как попало да и вывез в лес. Только непонятно, кто их увез: Владимир этот сам пьяный был", – предположил собеседник.

Он признался, что семья Ксюши Руденко до последнего надеялась, что подростков найдут живыми.

"Конечно, мы все верили в это. Но теперь все равно стало чуть легче. Хотя бы нашли: можно по-человечески похоронить", – добавил Виктор.

Напомним, 16-летний юноша и 18-летняя девушка пропали 7 января. Масштабные поиски с участием волонтеров никаких результатов не принесли. Родственники пропавших рассказали журналистам amic.ru, что в ночь перед исчезновением Ксюша и Дима был в гостях у 48-летнего Владимира, который жил в соседнем садоводстве.